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    俄軍傘兵空降烏克蘭影片瘋傳 真實性引質疑

    相關影片遭到網友戳破，是拿以前的訓練影片來造假是俄軍空降。（擷取自推特）

    相關影片遭到網友戳破，是拿以前的訓練影片來造假是俄軍空降。（擷取自推特）

    2022/02/24 16:06

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，開始對該國首都基輔及軍事設施展開攻擊，稍早推特上更流傳俄羅斯傘兵部隊大舉空降烏克蘭多座城市影片，不過被許多網友質疑是假影片。

    俄羅斯總統普廷24日宣布在烏克蘭展開特別軍事行動，意即入侵戰爭正式登場，俄羅斯國防部此前聲稱，已對烏克蘭境內實施高精準飛彈打擊，導致烏國軍事基礎設施、防空設備、軍用機場和航空隊失去戰鬥能力。

    稍早推特陸續有網友上傳不同地區拍下的影片，稱烏克蘭第二大城卡爾可夫有俄軍大規模空降，影片可見天上有大量純白降落傘鼓風飄落。

    不過相關影片遭到網友戳破，這是拿以前的訓練影片來造假是俄軍空降，更有當地網友表示卡爾可夫現在是陰天，而非影片中的大晴天天氣。

    相關影音：

    有當地網友表示卡爾可夫現在是陰天，而非影片中的大晴天天氣。（擷取自推特）

    有當地網友表示卡爾可夫現在是陰天，而非影片中的大晴天天氣。（擷取自推特）

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