俄軍傘兵空降烏克蘭影片瘋傳 真實性引質疑

2022/02/24 16:06

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭,開始對該國首都基輔及軍事設施展開攻擊,稍早推特上更流傳俄羅斯傘兵部隊大舉空降烏克蘭多座城市影片,不過被許多網友質疑是假影片。

俄羅斯總統普廷24日宣布在烏克蘭展開特別軍事行動,意即入侵戰爭正式登場,俄羅斯國防部此前聲稱,已對烏克蘭境內實施高精準飛彈打擊,導致烏國軍事基礎設施、防空設備、軍用機場和航空隊失去戰鬥能力。

請繼續往下閱讀...

稍早推特陸續有網友上傳不同地區拍下的影片,稱烏克蘭第二大城卡爾可夫有俄軍大規模空降,影片可見天上有大量純白降落傘鼓風飄落。

不過相關影片遭到網友戳破,這是拿以前的訓練影片來造假是俄軍空降,更有當地網友表示卡爾可夫現在是陰天,而非影片中的大晴天天氣。

Kharkov Ukraine right now, Russian paratroopers dropping in on Ukrainian base on the city’s outskirts pic.twitter.com/NrFpwetJs2