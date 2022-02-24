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    飛彈空襲烏克蘭機場畫面曝光！網見當地人「1反應」驚呆

    俄羅斯飛彈空襲烏克蘭機場，當地民眾卻神色自若，讓台灣網友難以想像。（圖取自推特）

    俄羅斯飛彈空襲烏克蘭機場，當地民眾卻神色自若，讓台灣網友難以想像。（圖取自推特）

    2022/02/24 17:37

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭戰火引爆，烏克蘭境內多地從當地時間24日清晨起遭襲擊。疑似有烏克蘭網友拍下飛彈轟炸機場的驚悚畫面，在網路上被瘋傳，畫面被分享到台灣論壇後，網友發現一旁的路人似乎沒有一絲驚慌，個個處變不驚，紛紛大讚這心臟太強大。

    俄羅斯總統普廷宣布在烏克蘭展開軍事行動後，烏克蘭境內包含首都基輔多地遭到飛彈空襲，許多軍事設施、防空設施及機場遭到攻擊，失去戰鬥能力。有民眾聲稱，拍下烏克蘭西部的伊萬諾-弗蘭科夫斯克（IVANO-FRANKIVSK）機場遭飛彈襲擊影片，只見畫面中一枚飛彈劃破天空，筆直朝機場飛去，隨後燃起巨大火球。俄羅斯國防部聲稱，高精準度武器致烏克蘭空軍的軍事基礎設施、防空設備、軍用機場和航空隊失去戰鬥能力。

    影片被分享到PTT，引起網友們的討論，尤其是畫面中的民眾，一個個都泰山崩於前而色不變，超冷靜的反應讓網友嘖嘖稱奇，「影片裡的人都好淡定欸」、「靠北，那些人怎麼那麼冷靜」、「有戰鬥民族的血統耶，飛彈來了，語調很平穩」、「旁邊的人怎麼都還在散步，這心臟好強大」。

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