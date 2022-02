飛彈空襲烏克蘭機場畫面曝光！網見當地人「1反應」驚呆

2022/02/24 17:37

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭戰火引爆,烏克蘭境內多地從當地時間24日清晨起遭襲擊。疑似有烏克蘭網友拍下飛彈轟炸機場的驚悚畫面,在網路上被瘋傳,畫面被分享到台灣論壇後,網友發現一旁的路人似乎沒有一絲驚慌,個個處變不驚,紛紛大讚這心臟太強大。

俄羅斯總統普廷宣布在烏克蘭展開軍事行動後,烏克蘭境內包含首都基輔多地遭到飛彈空襲,許多軍事設施、防空設施及機場遭到攻擊,失去戰鬥能力。有民眾聲稱,拍下烏克蘭西部的伊萬諾-弗蘭科夫斯克(IVANO-FRANKIVSK)機場遭飛彈襲擊影片,只見畫面中一枚飛彈劃破天空,筆直朝機場飛去,隨後燃起巨大火球。俄羅斯國防部聲稱,高精準度武器致烏克蘭空軍的軍事基礎設施、防空設備、軍用機場和航空隊失去戰鬥能力。

影片被分享到PTT,引起網友們的討論,尤其是畫面中的民眾,一個個都泰山崩於前而色不變,超冷靜的反應讓網友嘖嘖稱奇,「影片裡的人都好淡定欸」、「靠北,那些人怎麼那麼冷靜」、「有戰鬥民族的血統耶,飛彈來了,語調很平穩」、「旁邊的人怎麼都還在散步,這心臟好強大」。

Footage of the airport bombing in Ivano-Frankivsk. #Ukraine #Russia pic.twitter.com/MLVuNyPItI