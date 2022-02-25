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    日本財務大臣公開俄羅斯銀行制裁名單 籲日金融機構做好網路保安

    日本財務大臣鈴木俊一公布俄羅斯銀行制裁名單，並示警日本金融機構做好網路安全對策。（彭博）

    日本財務大臣鈴木俊一公布俄羅斯銀行制裁名單，並示警日本金融機構做好網路安全對策。（彭博）

    2022/02/25 12:51

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，引發民主國家批評聲浪，日本政府針對俄羅斯實施制裁，今日公布追加制裁手段，其中包括凍結俄羅斯銀行資產，日本財務大臣鈴木俊一稍早前公布制裁名單，並示警日本金融機構做好網路安全對策，以防網路攻擊。

    日本首相岸田文雄在今日早上舉行記者會，公告追加制裁手段，表示將「凍結俄羅斯個人、團體資產，並停發簽證」、「凍結俄羅斯金融機構資產」，並坦言考慮將對俄羅斯軍事相關團體之出口與半導體等出口進行規範。

    根據《NHK》報導，鈴木俊一公告制裁名單，分別為「俄羅斯國家開發銀行（VEB）」、「俄羅斯銀行（Rossiya）」與「Promsvyazbank（PSB）」3間銀行。鈴木俊一也對日本金融機構示警，網路攻擊的潛在風險相當高，呼籲金融機構做好強化對策因應，如果遭受攻擊，應盡速向日本金融廳、財務局報告。

    又據《NHK》報導，烏克蘭駐日大使在日本時間上午10時（台灣時間上午9時）公開坦言，「不得不以最惡劣的情況預測」，希望日本與國際社會一同強化對俄羅斯的制裁。

    根據《華爾街日報》，這3間俄羅斯銀行屬於中等規模，而俄羅斯2間頂級銀行「俄羅斯儲蓄銀行（Sberbank）」和「俄羅斯外貿銀行（VTB Bank）」為美國制裁目標。

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