Omicron疫情狂燒！ 泰國單日確診創新高 日增逾2萬例

泰國近日受Omicron變種病毒侵襲，今（24）日該國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）單日確診數創新高，新增了2萬3557例。圖為泰國南部地區的公墓，數名工人在埋葬一名武肺死者。（法新社）

2022/02/24 19:56

〔即時新聞／綜合報導〕泰國近日受Omicron變種病毒侵襲，今（24）日該國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）單日確診數創新高，新增了2萬3557例。

據《路透》報導，泰國今日報告，當地今日新增2萬3557例武肺確診，單日確診數再度破紀錄；泰國去年8月13日有184人死於武肺，今日僅新增38例死亡病例，死亡人數已遠低於當時的情況。

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世界衛生組織（WHO）的官員上月指出，有證據顯示，Omicron變種病毒所引起的症狀較輕，雖然許多地區的病例數不斷激增，甚至持續創下紀錄，不過住院率和死亡率都比先前的疫情時期來得低。

報導指出，泰國目前僅有低於18萬1000住院治療，而該國去年8月13日有超過21萬2000人住院。

泰國截至今日，武肺總確診數約為279萬例，總死亡病例為2萬2768例；該國約有69%的人完成2劑疫苗接種。

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