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    日本再增8萬多例 鳥取縣幼兒園爆縣內最大規模群聚84人確診

    日本23日新增8萬364例確診病例，死亡病例增246例死亡病例。示意圖。（美聯社）

    日本23日新增8萬364例確診病例，死亡病例增246例死亡病例。示意圖。（美聯社）

    2022/02/24 10:14

    〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒；據最新統計，日本23日新增8萬364例確診病例，死亡病例增246例。21日新增6萬例確診以下，才見本月疫情低檔，不想此後連續2天再度攀升，群聚感染案件也持續發生，鳥取縣一間幼兒園發生縣內最大規模群聚案，共84人確診，引發關注。

    根據《NHK》報導，日本23日新增8萬364例確診、246死亡病例，今年起至本月22日止為日本第6波疫情，這波疫情目前累計死亡病例數已突破4000例，共計4196例；截至最新，日本全境累計確診病例達469萬9987例，累計死亡病例達2萬2601例。

    各地區疫情部分，疫情較為嚴峻的東京都與大阪府部分持續維持在單日新增破萬例以上區間，分別新增1萬4567例與1萬1472例；除此之外，又據《NHK》報導，鳥取縣內發生疫情以來縣內最大規模群聚感染案，一間幼兒園中共84人確診，病患包含學童與職員，引發關注。

    截至最新，鳥取縣內共發生81起群聚感染案，其中53件為今年的案件，學校或托兒所群聚案佔總案件數的45%以上。

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