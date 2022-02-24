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    法國籲歐盟聚焦印太地區 團結盟友制衡中國威脅

    法國近日舉辦印太論壇，試圖讓歐盟重新聚焦於印太地區，並團結當地盟友，以制衡中國在該地區不斷擴張的影響力。（路透）

    法國近日舉辦印太論壇，試圖讓歐盟重新聚焦於印太地區，並團結當地盟友，以制衡中國在該地區不斷擴張的影響力。（路透）

    2022/02/24 15:30

    〔即時新聞／綜合報導〕對許多歐美國家來說，中國是不斷增大的外部威脅，法國近日舉辦印太論壇，試圖讓歐盟重新聚焦於印太地區，並團結當地盟友，以制衡中國在該地區不斷擴張的影響力。

    根據《美國之音》報導，法國與歐盟當地時間週二（22日）在巴黎聯合舉辦首屆歐盟－印太論壇，歐盟27國的外長或代表與印太地區約30名外長與區域組織代表參與了本次論壇，中國則未受到邀請。

    法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）在論壇中表示，歐盟的印太策略並非「反華戰略」，但他也坦言，對中國與俄羅斯之間日益緊密的聯盟感到擔憂。

    勒德里安直言，中俄聯盟藐視多邊秩序，正是法國呼籲歐盟擴大參與印太地區事務的原因之一。

    作為第一個明確提出印太戰略的歐盟成員國，法國希望歐盟能更高程度地聚焦印太地區，團結當地盟友，進一步制衡中國不斷擴張的影響力，進一步讓歐盟在該地區擁有較大的戰略自主權。

    法國也提出了幾項實際做法，呼籲歐盟與正遭到中國經濟脅迫的國家接觸，如孟加拉、斯里蘭卡、肯亞等國家，據稱，上述這幾國很可能已經落入中國的債務陷阱。

    此論壇的另一項重點是維護印太地區安全穩定與海上貿易，中國一貫宣稱對幾乎整個南中國海海域擁有主權，為加強控制，北京持續多年在南海部分爭議海域填海造島，修建軍事基地。

    對此，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrel）在印太論壇上發言表示，歐盟40％貿易通過南海水域進行，而中國的做法已威脅到整個歐盟的對外貿易，若上述航線被中國切斷，那歐盟對外貿易就也形同封鎖。

    博雷利認為，當前歐盟應多參與印太地區事務的討論，爭取在該區域的航行自由，並共同打造出一個安全架構。

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