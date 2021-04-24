為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    上百艘中國民兵船南海盤桓 歐盟：反對破壞區域穩定行動

    針對中國船隻集結南海牛軛礁海域，菲律賓日前傳召中國大使表達「極度不滿」。（路透資料照）

    針對中國船隻集結南海牛軛礁海域，菲律賓日前傳召中國大使表達「極度不滿」。（路透資料照）

    2021/04/24 22:21

    〔即時新聞／綜合報導〕日前中國派出上百艘海警船與海上民兵船入侵南海牛軛礁，讓菲律賓總統杜特蒂氣得揚言將調派軍艦開往南海「伸張主權」，引發南海情勢緊張。對此，歐盟對外事務部（EEAS）今（24）日發出聲明，重申堅決反對任何破壞地區穩定及以國際規則為基礎的單方面行動。

    針對南海緊張局勢，歐盟對外事務部在官網發布聲明表示，近來在牛軛礁出現的大型中國船隻，危及地區的和平與穩定。聲明指出，歐盟致力遵守國際法，特別是「聯合國海洋公約」（UNCLOS），以確保所有人的利益為出發點，在印度太平洋中確保安全、自由和開放的海上供應路線。

    歐盟重申，堅決反對任何可能破壞地區穩定和基於國際規則的秩序的單方面行動，歐盟敦促所有各方根據國際法，特別是《海洋法公約》，包括其爭端解決機制，通過和平手段解決爭端。歐盟也是繼美國、日本、澳洲以及加拿大等國後，發布聲明表達對南海局勢的關切。

    菲律賓政府日前指控，3月下旬以來，約220艘中國海上民兵船隻集結南沙群島牛軛礁（Whitsun Reef）海域，至4月11日雖僅剩9艘中國船隻停留該處，但仍有至少240艘中國海警船和民兵船仍在菲國專屬經濟海域盤桓。

    菲國外交部已多次向中方提出外交抗議，但中方堅稱中國漁船只是在該處「避風」，不存在所謂的「海上民兵船」，讓菲律賓總統杜特蒂相當不滿，揚言將調派軍艦開往南海「伸張主權」，菲國武裝部隊總司令索貝哈那（Cirilito Sobejana）更強調，軍方正考慮參照中國的作法，在西菲律賓海島礁上興建設施。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    槓上中國 菲律賓考慮在南海島礁興建設施
    2021/04/23 05:54

    槓上中國 菲律賓考慮在南海島礁興建設施
    別挖南海石油! 菲總統嗆中要派軍艦
    2021/04/21 05:30

    別挖南海石油! 菲總統嗆中要派軍艦

    美國註冊基金掀旋風
    軍情動態》菲媒體船查看南海漁民情況 竟遭解放軍飛彈快艇追逐
    2021/04/10 10:00

    軍情動態》菲媒體船查看南海漁民情況 竟遭解放軍飛彈快艇追逐
    菲控中國欲占南海更多據點 趙立堅又嗆：立即停止炒作
    2021/04/06 17:16

    菲控中國欲占南海更多據點 趙立堅又嗆：立即停止炒作
    內部分裂？ 菲防長嗆中有意佔南海 外長卻稱：菲中友誼牢不可破
    2021/04/05 09:36

    內部分裂？ 菲防長嗆中有意佔南海 外長卻稱：菲中友誼牢不可破
    不忍了！ 不滿中國民兵船入侵 菲國防長要求「滾出去」
    2021/04/04 00:13

    不忍了！ 不滿中國民兵船入侵 菲國防長要求「滾出去」
    國際今日熱門
    新聞360》歐盟關注台海衝突 面對戰狼威脅態度大轉彎
    2021/04/24 17:00

    新聞360》歐盟關注台海衝突 面對戰狼威脅態度大轉彎 影片

    提及台灣！ 日防衛相指中國步步侵略 趙立堅暴跳如雷
    2021/04/24 06:40

    提及台灣！ 日防衛相指中國步步侵略 趙立堅暴跳如雷

    揭美日峰會秘辛 日媒：美曾要求訂立日版《台灣關係法》
    2021/04/24 06:34

    揭美日峰會秘辛 日媒：美曾要求訂立日版《台灣關係法》

    拜登任內首度出訪 白宮：6月前往英國、比利時
    2021/04/24 09:29

    拜登任內首度出訪 白宮：6月前往英國、比利時

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播