上百艘中國民兵船南海盤桓 歐盟：反對破壞區域穩定行動

針對中國船隻集結南海牛軛礁海域，菲律賓日前傳召中國大使表達「極度不滿」。（路透資料照）

2021/04/24 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕日前中國派出上百艘海警船與海上民兵船入侵南海牛軛礁，讓菲律賓總統杜特蒂氣得揚言將調派軍艦開往南海「伸張主權」，引發南海情勢緊張。對此，歐盟對外事務部（EEAS）今（24）日發出聲明，重申堅決反對任何破壞地區穩定及以國際規則為基礎的單方面行動。

針對南海緊張局勢，歐盟對外事務部在官網發布聲明表示，近來在牛軛礁出現的大型中國船隻，危及地區的和平與穩定。聲明指出，歐盟致力遵守國際法，特別是「聯合國海洋公約」（UNCLOS），以確保所有人的利益為出發點，在印度太平洋中確保安全、自由和開放的海上供應路線。

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歐盟重申，堅決反對任何可能破壞地區穩定和基於國際規則的秩序的單方面行動，歐盟敦促所有各方根據國際法，特別是《海洋法公約》，包括其爭端解決機制，通過和平手段解決爭端。歐盟也是繼美國、日本、澳洲以及加拿大等國後，發布聲明表達對南海局勢的關切。

菲律賓政府日前指控，3月下旬以來，約220艘中國海上民兵船隻集結南沙群島牛軛礁（Whitsun Reef）海域，至4月11日雖僅剩9艘中國船隻停留該處，但仍有至少240艘中國海警船和民兵船仍在菲國專屬經濟海域盤桓。

菲國外交部已多次向中方提出外交抗議，但中方堅稱中國漁船只是在該處「避風」，不存在所謂的「海上民兵船」，讓菲律賓總統杜特蒂相當不滿，揚言將調派軍艦開往南海「伸張主權」，菲國武裝部隊總司令索貝哈那（Cirilito Sobejana）更強調，軍方正考慮參照中國的作法，在西菲律賓海島礁上興建設施。

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