歐盟批中危及南海和平

菲律賓海岸防衛隊二十五日宣布，正在南沙群島的中業島附近舉行演習。（歐新社）

2021/04/26 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕歐洲聯盟（EU）二十四日就近日中國與菲律賓的南海主權爭議發表聲明，指中國大量船隻聚集於南海牛軛礁之舉危及區域和平穩定，中國駐歐盟使團隨即表示中方之舉合情合理，並重申中國擁有包括牛軛礁在內的南沙群島主權。為反制中方，菲律賓海岸防衛隊二十五日宣布，正在南沙群島的中業島附近舉行演習。

菲國海岸防衛隊在南沙演習

歐盟對外事務部發言人指出，南海緊張情勢，包括近日在牛軛礁附近的中國大型船隻，危及該地區的和平與穩定；歐盟重申其強烈反對「恐破壞區域穩定與以國際規則為基礎的秩序為基礎之單方面行動」的立場，呼籲各造根據國際和平化解紛爭，並強調海牙常設仲裁法院在二○一六年底已就南海爭議做出支持菲律賓的仲裁，即中國宣稱對南海擁有「歷史性權利」此一主張並無法律基礎，違反「聯合國海洋法公約」。

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中國駐歐盟使團發表聲明回應，聲稱牛軛礁是中國南沙群島的一部分，並暗示集結於牛軛礁的中船是「漁船」，在牛軛礁作業與避風合理合法。中方重申，中國不接受也不承認南海仲裁結果，並暗示南海的不穩定因素與安全風險主要來自「域外」，南海不應淪為個別國家打壓中國的工具與大國競爭角力場，呼籲歐盟停止搬弄是非與挑撥離間。

中駐歐盟使團稱中擁有主權

一般認為，中方聲明中的「域外勢力」應是指經常在此執行航行自由行動的美國。中國愈來愈擔心，歐洲與其他國家會響應美國總統拜登的號召，在諸多涉及中國的議題上採取「協調一致的辦法」。美歐雙方目前已在針對香港與新疆人權祭出制裁上聯手，歐盟日前還提出「印太地區合作戰略」，提到地緣政治競爭加劇的區域緊張，也強調與區域國家經濟合作。

菲律賓海岸防衛隊發言人巴里羅表示，這場演習於上週展開，地點在中業島和中國控制的黃岩島附近，以及菲國北方的巴丹群島和菲國南部與東部海域，演習內容包括航行訓練、小艇作戰及維修與後勤任務等。

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