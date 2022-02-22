南韓單日再增近10萬例 專家估3月初恐日增逾17萬例

南韓武漢肺炎疫情持續攀升，過去一天又增加超過9.9萬例確診，累計確診病例則超過215萬例。圖為示意圖。（路透）

2022/02/22 09:43

〔即時新聞／綜合報導〕南韓武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續攀升，過去一天又增加超過9.9萬例確診，累計確診病例則超過215萬例。專家預估這波因武肺變種病毒Omicron引發的疫情，將在本月底或3月達到高峰，下月初日增確診數將達17萬例以上。

據《韓聯社》報導，截至今日凌晨0時，南韓新增9萬9573例確診，比起前一天增加4212例，這也是連續兩天新增近10萬例，比起一週前增加0.7倍，較兩週前則是增加1.7倍。

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防疫部門預估確診病例會持續增加，到目前確診病例已連續四週翻倍，上週全國和首都圈及非首都圈地區疫情風險度保持「高」級別，全國風險度連續五週被評為「高」。近5週Omicron變異株檢出率飆升至98.9%，上週濟州地區的Omicron變異株檢出率為100%。

南韓中央防疫對策本部昨日表示，綜合10家國內外研究機構的新冠疫情展望，預估Omicron變異株引發的疫情將於本月底或下月觸頂，日增確診病例將達14至27萬例，3月初單日確診將達17萬例以上，重症患者恐超過1千例。

報導提到，本土病例佔9萬9444例，境外移入則是129例，累計確診病例215萬7734例。此外，過去一天新增死亡病例58例，累計死亡7508例，平均致死率0.35%。目前重症患者則是480例，與前一天持平。

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