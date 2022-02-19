澳洲調查中俄間諜走私軍備 嫌犯疑認識習近平表弟

澳洲近年加強取締中國影響力滲透活動。（路透檔案照）

2022/02/19 20:03

〔編譯孫宇青／綜合報導〕澳洲《雪梨晨驅報》（SMH）18日報導，澳洲聯邦警察（AFP）近日破獲一起從俄羅斯走私軍備至中國的案件，2名嫌疑人分別為64歲、來自中國的會計師李金（Kim Bowei Lee，譯音），以及63歲、來自俄國的商人契爾（Alexander Cher），且李金疑似與澳洲調查多年的中國間諜集團有關，其中包含中國國家主席習近平的表弟齊明。

澳洲昆士蘭裁判法院18日就李金和契爾一案展開聆訊，2人被控涉嫌違反澳洲「防衛貿易控制法」，與另一名中國籍墨爾本商人陳春生（Brian Chen）合夥，在2018年1月9日至7月27日間，從俄國走私軍備至中國。國際刑警組織已對陳春生發布紅色通緝令。多個官方消息來源進一步透露，本案其實是「澳洲安全情報組織」（ASIO）2016年8月開始調查的中國間諜集團一案的延伸發現。

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當年，澳洲警方調查皇冠度假集團（Crown Resorts）旗下賭場涉嫌洗錢時，在一架私人飛機上發現負責為中國賭客牽線、疑似替中共從事滲透活動的墨爾本黑幫大哥周九明（Tom Zhou）、習近平表弟齊明、本案嫌犯李金，以及一名疑似與中國情報機構有關的人等一共6人，顯示李金可能與這批人士有關聯，但李金和契爾目前僅被控違法從事軍備仲介，並未被控參與間諜活動等其他罪名。

值得注意的是，2019年，ASIO在調查賭場一案時注意到陳春生，使陳春生成為澳洲最早曝光的中國間諜之一。陳春生曾掛名多家中國和香港軍備採購企業的經營者或股東，並試圖出資100萬澳幣賄賂澳洲自由黨黨員、豪車經銷商趙波（Nick Zhao），盼其作為「間諜」參選及入主國會。趙波在證實此事意外死亡，死因不明。陳春生則否認與中國軍方有關，但如今又捲入李金和契爾的販賣軍備案。

據了解，澳警並未在本案聲明中點名陳春生，僅表示「一名59歲、現居海外的中國公民」也是通緝對象。李金目前暫獲保釋。契爾從1996年起便在昆士蘭州和新南威爾斯州經商，類型橫跨農業、不動產、營建和海事等，且獲得俄國和烏克蘭商人贊助；他更是澳洲政府認可的移民代理人，協助俄國人取得澳洲居留權或簽證。契爾目前也獲保釋，但不得離境，每週須向警方回報2次。

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