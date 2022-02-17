擦槍走火？ 俄媒：烏克蘭軍隊在烏東親俄地區開火

俄媒指稱烏克蘭部隊在烏東地區朝親俄勢力地區開火。圖為烏克蘭士兵。（美聯社）

2022/02/17 12:55

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄局勢持續緊張，烏克蘭軍方在爭議的烏東「頓巴斯地區」（Donbass）集結重兵。根據俄媒報導指出，烏克蘭軍隊在當地時間17日凌晨朝烏東「盧甘斯克人民共和國」開火。

烏東分離主義者自行宣布建立的頓內茨人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Luhansk People's Republic）位於烏東「頓巴斯地區」，俄羅斯國會下議院日前表決通過，要求普廷承認兩國地位，歐盟及美國均對此反對。

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據俄羅斯《衛星通訊社》（Sputnik）報導指出，烏克蘭於當地時間17日凌晨2時30分，朝盧甘斯克4個地區發射迫擊砲和手榴彈。

負責確保《明斯克協議》規定執行的聯合控制和協調中心（JCCC）官員指出，烏克蘭武裝部隊嚴重違反停火協議，並使用了明斯克協議明訂該撤出停火區域的武器。

《明斯克協議》簽訂於2014年9月5日，俄羅斯與烏克蘭雙方停戰，接受「歐洲安全與合作組織」對停火的監督和核查，烏克蘭給予頓內茨及盧甘斯克法律上的特殊自治地位，但兩地依然留在烏克蘭領土中。

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