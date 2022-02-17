「駭入」川普陣營構陷通俄？希拉蕊打破沉默嗆聲了

美國前國務卿希拉蕊（右）與前總統川普（左）競選總統時，希拉蕊團隊涉嫌付費要求一家網路公司，要求其駭入川普陣營。（美聯社）

2022/02/17 12:09

〔即時新聞／綜合報導〕調查美國前總統川普「通俄門」的特別檢察官達勒姆（John H. Durham）11日向法院提交的文件指出，前國務卿希拉蕊競選總統時，涉嫌構陷川普與克里姆林宮（Kremlin）關係匪淺。對此，希拉蕊首次打破沉默回應，稱這是《福斯新聞台》與川普編造的「虛假醜聞。」

綜合外媒報導，美國時間2月11日，達勒姆向哥倫比亞特區聯邦地區法院（U.S. District Court for the District of Columbia）提交1份13頁的文件指出，希拉蕊2016年與川普角逐總統時，希拉蕊競選團隊付費要求一家網路公司，要求其駭入川普陣營，構陷川普與克里姆林宮的不當連結。

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對此，川普2月13日透過發言人哈靈頓（Liz Harrington）及《同一個美國新聞網》（OANN）主持人哈普（Natalie Harp）的推特先後貼出同一篇聲明指出：「希拉蕊與左翼激進民主黨人，對美國總統執行間諜活動，即使是在她的（國務卿）任期內，這也是比水門案還要嚴重很多的犯罪。」

而希拉蕊也終於在16日晚間打破沉默，於推特發文怒嗆：「為了分散大眾對真實醜聞的注意力，川普及《福斯》正在極力編造一個假的（醜聞），因此，這是一個以（英文字母）Y做為結尾的一天，川普愈多違法的行為遭到揭露，他就撒下更多的謊。」

據了解，希拉蕊用了「Y做為結尾的一天」這個片語，不過，英文中從週一至週日的單字，皆以英文字母Y為結尾，所以，這個表達被引申為「從未存在的一天。」

而希拉蕊在推文中，也附上了一篇由《浮華世界》（Vanity Fair）雜誌作家萊文（Bess Levin）於15日以「你永遠不會相信，但事實上希拉蕊並未窺視川普的白宮」的文章，似乎想藉由局外人的說法，替自己大力闢謠。

Trump & Fox are desperately spinning up a fake scandal to distract from his real ones. So it's a day that ends in Y.



The more his misdeeds are exposed, the more they lie.



For those interested in reality, here's a good debunking of their latest nonsense.https://t.co/iYY8Uxuogx — Hillary Clinton （@HillaryClinton） February 16, 2022

調查美國前總統川普「通俄門」的特別檢察官達勒姆（見圖），11日向法院提交的文件指出，前國務卿希拉蕊競選總統時，涉嫌構陷川普與克里姆林宮（Kremlin）關係匪淺。（美聯社）

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