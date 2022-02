「駭入」川普陣營構陷通俄？希拉蕊打破沉默嗆聲了

2022/02/17 12:09

〔即時新聞/綜合報導〕調查美國前總統川普「通俄門」的特別檢察官達勒姆(John H. Durham)11日向法院提交的文件指出,前國務卿希拉蕊競選總統時,涉嫌構陷川普與克里姆林宮(Kremlin)關係匪淺。對此,希拉蕊首次打破沉默回應,稱這是《福斯新聞台》與川普編造的「虛假醜聞。」

綜合外媒報導,美國時間2月11日,達勒姆向哥倫比亞特區聯邦地區法院(U.S. District Court for the District of Columbia)提交1份13頁的文件指出,希拉蕊2016年與川普角逐總統時,希拉蕊競選團隊付費要求一家網路公司,要求其駭入川普陣營,構陷川普與克里姆林宮的不當連結。

對此,川普2月13日透過發言人哈靈頓(Liz Harrington)及《同一個美國新聞網》(OANN)主持人哈普(Natalie Harp)的推特先後貼出同一篇聲明指出:「希拉蕊與左翼激進民主黨人,對美國總統執行間諜活動,即使是在她的(國務卿)任期內,這也是比水門案還要嚴重很多的犯罪。」

而希拉蕊也終於在16日晚間打破沉默,於推特發文怒嗆:「為了分散大眾對真實醜聞的注意力,川普及《福斯》正在極力編造一個假的(醜聞),因此,這是一個以(英文字母)Y做為結尾的一天,川普愈多違法的行為遭到揭露,他就撒下更多的謊。」

據了解,希拉蕊用了「Y做為結尾的一天」這個片語,不過,英文中從週一至週日的單字,皆以英文字母Y為結尾,所以,這個表達被引申為「從未存在的一天。」

而希拉蕊在推文中,也附上了一篇由《浮華世界》(Vanity Fair)雜誌作家萊文(Bess Levin)於15日以「你永遠不會相信,但事實上希拉蕊並未窺視川普的白宮」的文章,似乎想藉由局外人的說法,替自己大力闢謠。

Trump & Fox are desperately spinning up a fake scandal to distract from his real ones. So it's a day that ends in Y.



The more his misdeeds are exposed, the more they lie.



For those interested in reality, here's a good debunking of their latest nonsense.https://t.co/iYY8Uxuogx