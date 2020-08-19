通俄門爭議 美參院委員會報告：普廷直接指揮對民主黨駭客攻擊

美參議院情報委員會發布一份通俄門調查報告，稱俄羅斯利用川普的前競選經理馬那佛特和維基解密網站，協助川普贏得2016年大選。圖為馬那佛特。（法新社）

2020-08-19 10:24:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普「通俄門」爭議近期又有新進展；美國參議院情報委員會（Senate Select Committee on Intelligence）在昨日發布一份「通俄門」最終調查報告，該報告多達966頁，稱俄羅斯利用川普的前競選經理馬那佛特（Paul Manafort）和維基解密網站，協助川普贏得2016年大選，且稱發現俄羅斯總理普廷甚至直接指揮對民主黨的駭客攻擊。

《路透》評論該報告，認為它可能是關於2016年美國總統大選爭議中的最權威公開報告；報告指出，維基解密在俄羅斯協助川普對希拉蕊克林頓（Hillary Clinton）選戰中發揮關鍵作用，且該網站可能明白自己正在協助俄羅斯情報機構。報告又指，發現俄羅斯總理普廷親自指揮對民主黨的網路、帳號發動駭客攻擊，並洩露對希拉蕊不利的資訊。

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2018年11月時，馬那佛特被爆出曾在2013、2015及2016年，於厄瓜多駐倫敦大使館密會維基解密創始人朱利安阿桑奇（Julian Assange），第3次會面正好是馬那佛特加入川普競選陣營時，同年7月，維基解密發布由俄羅斯情報人員竊取的眾多民主黨電子郵件，影響希拉蕊選情。

針對馬那佛特，情報委員會聲稱，馬那佛特在2016年選舉期間及前後，都和俄國寡頭財團大亨歐柏嘉（Oleg Deripaska）以及「俄羅斯情報官員」基利姆尼克（Konstantin Kilimnik）勾結；委員會發現，馬那佛特的角色以及與川普的關係，為俄羅斯情報機構製造了機會，表示他「能夠接近高層」並「願意向俄羅斯情報機構關係密切者分享訊息」，委員會評論此舉「相當於反情報工作的一大嚴重威脅」。

對此，馬那佛特律師並未給予評論，維基解密也尚未回應。川普競選團隊發言人墨托（Tim Murtaugh）則在昨日回應指出，該報告證實川普在2016年的選戰中與俄羅斯之間並無「勾結」，並將此爭議稱作「騙局」。

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