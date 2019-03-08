川普前競選經理被判刑！ 監禁47個月罰款恐達7億

2019-03-08 09:52

〔即時新聞／綜合報導〕川普的前競選經理馬那佛特（Paul Manafort）因為詐欺銀行與逃稅等罪名被起訴，週四判決出爐，他被判監禁47個月，以及繳納高額罰金。

《BBC》報導，69歲的馬那佛特因為銀行詐欺、未繳納烏克蘭政治諮詢收入數百萬美元稅款，週四被判監禁47個月，最高需繳納2400萬美元（約台幣7.4億元）的賠償金以及5萬美元（約台幣154萬元）的罰款。他下週將因為涉嫌為外國利益非法遊說而被判處其他罪名，這些指控源自於針對川普競選活動是否與俄羅斯勾結的調查。

報導指出，馬那佛特在法庭上說自己被羞辱，還說過去兩年是生命中最艱難的時刻，並要求法官要有「同情心」，法官則對馬那佛特的不知悔改感到驚訝，但也認為檢方求刑19.5年至24年是過度的。

報導表示，馬那佛特去年被判逃稅等8項罪名成立後，9月接受認罪協議，同意配合「通俄門」檢察官穆勒（Robert Mueller）調查。但後來又在調查時說謊，違反認罪協議。川普去年11月指出，不排除會特赦馬那佛特。

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