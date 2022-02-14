比水門案更大醜聞？構陷川普通俄 希拉蕊團隊涉滲透白宮電腦

2016年10月9日，川普（左）與希拉蕊在總統辯論會上交鋒。（美聯社）

2022/02/14 15:22

〔編譯陳成良／綜合報導〕負責美國前總統川普「通俄門」反調查的美國特別檢察官達勒姆（John H. Durham），達11日向法院提交文件，指前國務卿希拉蕊2016年與前總統川普競逐白宮寶座時，支付一間科技公司滲透川普大廈、川普的住所網路，甚至在2017年川普當選之後，還滲透白宮的電腦伺服器，試圖讓政府部門以為他勾結俄羅斯。川普回應此事時，直批「這是比水門案更大的醜聞」、「罪行可處死刑」!

去年9月27日，達勒姆逮捕了希拉蕊競選陣營的律師薩斯曼（Michael Sussmann）。《福斯新聞》13日報導，達勒姆在針對薩斯曼的起訴書中，指控他在知情情況下對聯邦調查局（FBI）撒謊。薩斯曼於2016年9月（即 2016 年總統大選前不到2個月），向FBI局律師貝克（Janes Baker）提供了據稱是川普陣營與俄羅斯阿爾法銀行（Alfa Bank）「勾結」的情報，這批情報是FBI後來調查俄羅斯當局干預美2016年大選案的部分依據，但是FBI最終沒有發現川普陣營與俄羅斯當局勾結的證據。

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薩斯曼當時宣稱自己並非為任何客戶工作，惟背景調查發現，他為至少兩名指定客戶工作，包括美國一間網路公司一名科技行政人員及希拉蕊競選團隊，並多次就有關工作向希拉蕊競選團隊索取費用。

川普2017年就任總統，薩斯曼就川普與俄羅斯的關聯，又向另一個美國政府部門提供新一批指控，包括在俄羅斯駭客入侵美國民主黨全國委員會一事上，展示川普或其助手在白宮附近及其他地方，據稱使用聲稱罕有的俄製無線電話。

報導中說，相關指控的依據，是基於該科技行政人員及其他人滲透川普大廈、川普的紐約市住所、甚至白宮的電腦伺服器。

川普12日發表聲明回應，形容這次提交法庭的文件提供無可爭辯的證據，證明他的競選活動及總統任期，遭到希拉蕊競選團隊買通的人員監控，目的是製過一個完全捏造的與俄關係。

他認為，這宗醜聞比水門事件更嚴重，任何參與及知情的人士應該受到刑事檢控。他說：「在我們國家更強大的時期，這種罪行會被判處死刑。」

薩斯曼目前時被控向聯邦人員作出虛假陳述，但他否認控罪。

去年11月4日，達勒姆又以對FBI撒謊等5項控罪，逮捕了為前英國間諜史蒂爾（Christopher Steele）提供抹黑川普假情報的俄羅斯人丹欽科（Igor Danchenko）。當時美國主流媒體未經查證，紛紛引用相關不實情報圍勦川普，其中《華盛頓郵報》已經認錯，並罕見地更正及大篇幅删除相關報導，但美國有線電視新聞網（CNN）及《紐約時報》等「川黑」左媒，至今仍不願還川普一個公道。

涉嫌構陷川普，希拉蕊競選陣營的律師薩斯曼去年9月間被捕。（翻攝自CSPAN電視畫面）

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