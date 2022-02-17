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    美國疫情趨緩 美衛生單位準備迎接「防疫新階段」

    美國CDC主任瓦倫斯基提到，CDC目前正在研究新的防疫指南。（路透）

    美國CDC主任瓦倫斯基提到，CDC目前正在研究新的防疫指南。（路透）

    2022/02/17 11:50

    〔即時新聞／綜合報導〕美國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變種病毒「Omicron」疫情出現緩和跡象，美國衛生單位正準備走向「防疫新階段」。美國疾病控制和預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）表示，CDC正在研究新的防疫指南；白宮防疫協調官齊安茲（Jeff Zients）則表示：「我們正邁向一個武肺並非危機，而是可防範及治療的時代。」

    根據《路透》報導，美國CDC數據統計，美國近7天單日平均病例數比上一週下降40％，單日平均住院人數下降28％，單日平均死亡人數則下降9％，近期美國也有越來越多洲政府放寬防疫限制。

    白宮防疫協調官齊安茲16日在一場簡報會中提到，總統拜登正在與防疫團隊積極規劃未來如何面對疫情，目前首要任務仍是抗擊Omicron，但同時政府也在為了未來做準備。

    CDC主任瓦倫斯基也提到，CDC目前正在研究新的防疫指南，各州醫院可用病床數將會是一個重要的考量指標，修訂後的防疫指南預計將會在2月下旬或3月初發布。瓦倫斯基表示，新防疫指南將會訂出指標，讓民眾理解何時需要戴口罩，以便疫情再度惡化時民眾能馬上應對。

    雖然目前疫情趨緩，許多州政府都取消口罩強制令，但瓦倫斯基提醒，民眾在某些狀況下仍必須戴上口罩，例如出現武肺症狀時、檢測後10天內，以及接觸確診者後，都必須戴好口罩。

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

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