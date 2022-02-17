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    日本再增9萬多例確診 7天內確認1227件群聚感染案刷新紀錄

    日本16日新增9萬1051例確診病例，新增230例死亡病例。示意圖。（美聯社）

    日本16日新增9萬1051例確診病例，新增230例死亡病例。示意圖。（美聯社）

    2022/02/17 10:14

    〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續；據最新統計，日本16日新增9萬1051例確診病例，新增230例死亡病例，連續2天死亡病例數都維持在200例以上。除此之外，自8日至14日止，日本全境共確認到1227件群聚感染案件，更新厚生勞動省疫情以來最高紀錄。

    根據《NHK》報導，日本16日統計，全國累計新增9萬1051例確診，再度攀升回單日新增9萬例以上區間，2月共累計10天單日新增病例數達9萬例以上；16日另增230例死亡，為疫情以來次高單日新增死亡病例紀錄，僅次於15日的236例，連續2天死亡病例維持在單日新增200例以上。

    截至最新，日本全境累計確診病例達416萬2219例，累計死亡病例達2萬1002例。

    又據《NHK》報導，根據厚勞省統計，自8日至14日止的1週內，日本全境共確認到1227件群聚感染案，比前1週多出106件，更新疫情以來的新高紀錄。1227件群聚案中，共455件發生在老人相關機構，較前1週紀錄多出139件，為連續第4週刷新疫情以來最高紀錄。

    其他群聚案分別為醫療機構155件、身障者福利機構57件、學校教育機構303件、兒童福利機構167件、企業74件、餐廳8件，以及運動設施等地5件。

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