「駭」入白宮構陷川普 美前情報首長驚爆拜登、歐巴馬都知情

2016年10月9日，川普（左）與希拉蕊在總統辯論會上交鋒。（法新社檔案照）

2022/02/16 16:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕負責美國前總統川普「通俄門」反調查的美國特別檢察官達勒姆（John H. Durham），日前在調查報告中指出，2016及2017年川普當選總統前後，前國務卿希拉蕊競選團隊付費聘請一家科技公司，滲透川普陣營、甚至白宮電腦伺服器，藉以構陷川普與克里姆林宮關係匪淺。美國前國家情報首長（DNI）雷克里夫（John Ratcliffe）驚爆，此事拜登總統與前總統歐巴馬都知情，他預言，希拉蕊陣營將有更多人被起訴。

目前美國自由派媒體對這起重大醜聞一字不提，只有《福斯新聞》、《極限新聞》（NEWSMAX》等少數電視頻道，及保守派網站緊追不捨。川普痛批此事「是比水門案更大的醜聞」、「涉及叛國可處死刑」，他14日更砲轟主流媒體偽善，刻意忽略達勒姆的重量級報告。

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川普任內的國家情報首長雷克里夫14日接受《福斯新聞》訪問時說，拜登總統及前總統歐巴馬都知道希拉蕊團隊駭入川普團隊的勾當。「國家情報首長」（DNI），統領包括美國中央情報局（CIA）在內的全美16個不同的情報機構。

雷克里夫說，前CIA局長布瑞南（John Brennan）2016年時曾向歐巴馬與當時副總統拜登報告說，希拉蕊設法捏造川普與俄羅斯串通的耳語，用來轉移外界對希拉蕊使用私人電郵帳號醜聞的注意。

雷克里夫在訪問中說，達勒姆調查結果掌握能夠起訴數人的「足夠證據」。

到目前為止，達勒姆的調查已經導致3人遭到起訴，包括希拉蕊競選陣營的律師薩斯曼（Michael Sussmann）、前聯邦調查局（FBI）律師克林斯密斯（Kevin Clinesmith），他承認修改了一封電子郵件，用於證明政府對前川普競選顧問佩奇（Carter Page）進行竊聽是正當的；另外還有俄羅斯分析師丹欽科（Igor Danchenko），他被認為是抹黑川普不實情報「史蒂爾檔案」（Steele dossier）的主導者。

「史蒂爾檔案」據稱由前英國間諜史蒂爾（Christopher Steele）杜撰，其中涉及針對川普的一些淫穢卻不實的指控，包括聲稱克里姆林宮掌握了川普在2013年訪莫斯科時，曾在旅館要求妓女表演小便的影像，並以此要脅川普。結果後來證明全是子虛烏有。

川普任內統管美國16個情報機關的國家情報首長（DNI）雷克里夫。（美聯社檔案照）

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