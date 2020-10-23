歐巴馬開嗆 川普酸跟4年前一樣

美國總統川普廿一日在北卡羅來納州加斯托尼亞舉辦造勢大會，現場萬頭攢動。 （法新社）

2020/10/23 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國前總統歐巴馬廿一日批評尋求連任的共和黨總統川普的個人言行與治國能力，指責川普對武漢肺炎疫情處理不力、偏激言行導致國家撕裂以及不適任國家元首；向來看歐巴馬不順眼的川普隨即回酸，歐巴馬四年前也曾拚命為當時的民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓助選，結果希拉蕊照輸無誤。

今年站台處女秀 火力全開

歐巴馬是在賓州費城為昔日副手、民主黨總統候選人拜登站台時，做上述表示。歐巴馬在今年大選期間一直相當低調，鮮少指名道姓與川普槓上；但他廿一日傍晚在今年選季的個人助選處女秀上，不但稱川普為「瘋狂叔叔」，更一路從川普報稅、擁抱陰謀論、經濟政策，罵到川普打算摧毀「歐版健保」。歐巴馬指控川普只想坐擁振興經濟的功勞但卻不願承擔防疫不力的罵名，酸川普當總統不能只靠發推特與胡說八道，「你得要有計畫」。

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針對川普防疫不力，歐巴馬告訴與會的民主黨支持者，川普不會突然保護美國人，因為川普連自保的基本步驟都沒做到；相較之下，拜登不會搞砸篩檢、不會罵科學家是白痴，也不會在白宮舉辦超級領導人式的活動。歐巴馬還拿川普被踢爆有中國密帳一事來酸挺川媒體，指稱要是他當年競選連任時被爆出有中國密帳，福斯新聞絕對不會放過他，搞不好還會封他為「北京貝瑞（貝瑞是歐巴馬的小名）」。

歐巴馬在助選集會上也不忘懇請支持者不可因拜登民調高而掉以輕心，要踴躍投票，以及警告選民川普曾放話不會接受敗選。

就在歐巴馬批川普一小時後，川普在北卡羅來納州加斯托尼亞的造勢大會上反唇相譏，指稱當年沒人比歐巴馬更賣力為希拉蕊助選，幾乎無所不在，「我覺得那晚（投票當晚）唯一比『狡詐希拉蕊』還不開心的人，就是歐巴馬。」此外，川普還拿外傳歐巴馬一開始並不看好拜登問鼎白宮一事做文章。

美國前總統歐巴馬廿一日現身賓州費城，為昔日副手、民主黨總統候選人拜登站台拉票。 （法新社）

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