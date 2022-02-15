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    普廷懂嗎？ 英相強森微博用中文喊話 要俄羅斯勿做錯誤決定

    英國首相強森（右）在微博用中文呼籲俄羅斯總統普廷（左）勿做錯誤決定。（美聯社；本報合成）

    英國首相強森（右）在微博用中文呼籲俄羅斯總統普廷（左）勿做錯誤決定。（美聯社；本報合成）

    2022/02/15 22:20

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏緊張情勢受到各界關注，隨時都有可能爆發戰爭。對此，英國首相強森（Boris Johnson）今天（15日）罕見用中文向俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）喊話切勿做出錯誤決定，引發議論。

    俄烏危機升級，不少國家紛紛警告熱戰隨時可能發生，呼籲公民盡快從烏克蘭撤離，免遭戰火波及，同時敦促普廷勿破壞穩定局勢。英相強森今天還透過許久沒用的微博 帳號「英國首相」發文表示，「我們正處於懸崖的邊緣，但普京（普廷）總統還有時間退一步思考。我們敦促所有人參與對話，俄羅斯政府應避免做出對本國造成災難性錯誤的決定。 ​​​」

    有網友解讀：話是說給習近平聽的

    英國首相的微博上一次發文是去年11月12日，距今已有3個月。而強森上一次使用中文，是他今年1月19日因為違反武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫規定辦趴身陷「派對門」爭議時，自由民主黨黨魁戴維（Ed Davey）當著強森的面要求他下台，但強森卻笑著用中文跟戴維說「你好！認識你很高興！」被認為是在諷刺戴維早前被指控收受北京現金賄賂的醜聞。

    不過這次俄烏危機，強森為何要使用中文向普廷喊話，這也讓網友們和國際事務專家感到好奇，微博網友紛紛表示，「普廷又不上微博也不懂中文」、「英國首相跑來中國微博向俄羅斯總統喊話？滿滿問號」也有人解讀這些話其實是說給中國國家主席習近平聽的，目的是希望中方不要支持俄國的侵略行動。

    英國首相強森在微博用中文呼籲俄羅斯總統普廷勿做錯誤決定。（美聯社）

    英國首相強森在微博用中文呼籲俄羅斯總統普廷勿做錯誤決定。（美聯社）

    英國首相強森在微博用中文呼籲俄羅斯總統普廷勿做錯誤決定。（圖翻攝自英國首相微博）

    英國首相強森在微博用中文呼籲俄羅斯總統普廷勿做錯誤決定。（圖翻攝自英國首相微博）

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