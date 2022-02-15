五角大廈批中國暗挺俄侵略烏克蘭 破壞歐洲安全穩定

俄羅斯總統普廷4日在北京出席冬季奧運會開幕式時，與中國領導人習近平會談。（美聯社）

2022/02/15 20:00

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯邊境緊張，戰爭可能一觸即發之際，美國國防部14日批評中國「心照不宣支持」俄羅斯，令人深感憂慮。

五角大廈發言人柯比（John Kirby）在14日的記者會上，特別點名中國，指北京在烏克蘭危機中，隱隱約約地支持莫斯科，「他們就像是給俄羅斯心照不宣的支持，這令人深感憂慮，而且，坦白說這更加破壞歐洲安全情勢穩定。」

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柯比是回答記者提問中國在烏克蘭、俄羅斯問題上扮演什麼角色。他說，美方一直在觀察，「至少俄羅斯和中國公開表現出來愈加蓬勃發展的關係，他們2月4日的共同聲明，肯定進一步證明，中國已經決定，他們在歐洲當前情勢上，與俄羅斯站在一起」。

記者追問，是否有證據表明中國在2月4日的雙邊會晤中，默認支持俄羅斯侵略烏克蘭；對此，柯比回答，「那份聲明讓我們看來是默認支持。」

《美國之音》報導，上週柯比被問到同樣的問題時指出，儘管中國在烏克蘭安全問題上向俄羅斯表達支持，但是中俄夥伴關係仍然是權宜之計，兩國並非在所有議題上都步調一致，「俄羅斯和中國並非有多朋友的國家，也不是更廣泛、他們可依賴的同盟體系的一部分」，「習近平與普廷不過是權宜夥伴關係」。

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