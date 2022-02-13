Omicron輕症化？研究：對未打疫苗者威脅不亞於Delta

相關研究顯示，Omicron對未接種疫苗者的危險性不亞於Delta變異株。（路透）

2022/02/13 19:18

〔編譯陳成良／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變異株Omicron傳染力驚人，但有輕症化的趨勢，不過相關研究顯示，Omicron對未接種疫苗者的危險性不亞於Delta變異株。

據義大利Adnkronos新聞社報導，義大利麻醉學和重症監護學會（SIAARTI）主席賈拉塔諾（Antonino Giarratano）指出，義大利因武肺重症而住進加護病房的病患，80%為Omicron感染者，其中2/3的人未接種疫苗。

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他說：「我們正在進行的一系列研究顯示，Omicron對沒有接種疫苗的人而言，危險性不亞於Delta。」賈拉塔諾強調，對這些人來說，Omicron 絕不像是普通感冒般那麼好對付。

此外，自武肺疫情爆發以來，義大利估計有252萬8024名未滿19歲的青少年和兒童確診，其中住院患者1萬3632人，重症323人，死亡44人。

義大利國家衛生院（IISS）2月12日發布疫情監測研究報告指出，義大利未接種疫苗患者死亡率為每10萬人有103人，是完成2劑疫苗不超過120天感染者死亡率的9倍，是完成第3劑疫苗接種感染者死亡率的23倍。

研究報告指出，義大利未接種疫苗感染者住院率為每10萬人399人，是完成2劑疫苗接種不超過120天感染者的6倍，是完成第3劑疫苗接種感染者的10倍。

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