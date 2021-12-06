Omicron變異株擴散多國 政院籲國人儘速施打兩劑疫苗

行政院長蘇貞昌今日上午施打第二劑疫苗，並請指揮中心及地方政府持續增加民眾施打疫苗的可及性，以加速提升國內的完整防護力。（行政院提供）

2021/12/06 12:23

〔記者呂伊萱／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天表示，購買的疫苗數量超過人口總數，疫苗數量非常充足。雖國內疫情趨穩，已連續30多日本土零確診，但國外疫情持續升溫，Omicron變異株陸續於多國出現與擴散，預期境外移入風險增加。呼籲國人不能掉以輕心，應儘速施打兩劑疫苗以提升完整保護力。

行政院長蘇貞昌今（6）日上午召開擴大防疫會議。行政院發言人羅秉成轉述，指揮中在會中報告，國內本土疫情穩定控制中，境外移入病例檢出變異株以及全球主要流行病毒株皆以Delta為主。而全球疫情持續升溫，整體已上升10%，Omicron變異株陸續於多國出現與擴散，而入冬低溫易於呼吸道病毒傳播及年終大型活動等因素，預期國際疫情將會再上升，境外移入病例風險增加。

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因此指揮中心建議，除持續嚴守邊境外，應加速提升疫苗涵蓋率與秋冬防疫整備；此外，目前國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為78.15%，第2劑為60.33%，劑次人口比為138.49（劑／每百人），累計接種已超過 3242.3萬劑。

蘇貞昌表示，守護國人健康是政府的第一目標也是唯一目標，政府一向是以超前部署的態度進行疫苗採購，且購買的疫苗數量都超過人口總數，目前疫苗的數量也因此非常充足，而國內疫情雖已趨穩，已連續30多日本土零確診，但國外疫情持續升溫，呼籲國人不能掉以輕心，應儘速施打兩劑疫苗以提升完整保護力。

蘇貞昌重申，他曾說過「疫苗不夠我不搶，沒人敢打我率先」，如今疫苗種類及數量豐富且充足，在目前民眾接種意願下降的此刻，為鼓勵民眾踴躍完整施打兩劑疫苗，他也在今日上午施打第二劑疫苗，並請指揮中心及地方政府持續增加民眾施打疫苗的可及性，以加速提升國內的完整防護力。

今日與會者包括行政院秘書長李孟諺、政委兼發言人羅秉成、政委黃致達、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、衛福部次長薛瑞元、疾管署長周志浩、副署長羅一鈞和莊人祥。

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行政院長蘇貞昌今上午召開擴大防疫會議。（行政院提供）

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