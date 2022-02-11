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    冬奧》「大家都能下載VPN翻牆」 中國混血女將被全球網友砲轟

    「棄美轉中」的18歲中美混血滑雪女將谷愛凌8日贏得北京冬奧女子自由式滑雪大跳台金牌。（歐新社）

    「棄美轉中」的18歲中美混血滑雪女將谷愛凌8日贏得北京冬奧女子自由式滑雪大跳台金牌。（歐新社）

    2022/02/11 00:24

    〔即時新聞／綜合報導〕「棄美轉中」的18歲中美混血滑雪女將谷愛凌（Eileen Gu），8日贏得北京冬奧女子自由式滑雪大跳台金牌，除了她賽後獨家接受中共中紀委專訪引發熱議，她在被網友質疑為何在中國能使用ig時，僅淡回：「（在中國）任何人都可以免費下載VPN來翻牆。」言論一出遭全球網友砲轟。

    谷愛凌8日在冬奧女子自由式滑雪大跳台項目擊敗各國好手，替中國隊進帳本屆第三面金牌，她賽後在IG上發文報喜，就有網友質疑她為何在中國可以有特權使用IG，但一般中國人卻不行，「要不要幫許多不能上網的人爭取一下？」

    對此，谷愛凌留言回覆：「（在中國）大家可以去apple store下載免費的vpn，就能翻牆了」，該對話截圖在推特瘋傳，各國網友紛紛痛批「這樣防火長城只是浪費錢嗎？中共造它只是為了好玩？我不在乎她為哪個國家競爭。但這實在是太無恥了」、「在新疆使用VPN是犯罪行為欸」、「谷愛凌是否關心包括她的狂熱粉絲在內的數百萬中國人無法獲得互聯網自由。」、「行為很噁心」、「谷愛凌在撒謊，中國社交媒體上關於朱易的評論大多是負面的，甚至說她是被美國付錢弄丟的，而且中國應用商店的VPN不是免費」。

    還有網友提到，在中國至少有上百人僅因為「翻牆」就被警方騷擾、警告、處罰，甚至被法院判刑。

    谷愛凌母親谷燕為中國滑雪教練，父親是美國人，她雖於2019年轉籍中國，代表中國出賽，但始終未曾說明美國國籍狀態，對於敏感的國籍問題，向來避重就輕，成為一個謎團；她先前還曾表示：「當我在美國，就是美國人。當我在中國，就是中國人。」引起不小爭議。

    根據美國政府每季公布的「放棄美國國籍報告」目前也沒出現過谷愛凌的名字，她的國籍問題仍是一個謎團。

    谷愛凌賽後在IG上發文報喜，就有網友質疑她為何在中國可以有特權使用IG，但一般中國人卻不行，「要不要幫許多不能上的人爭取一下？」（圖取自推特）

    谷愛凌賽後在IG上發文報喜，就有網友質疑她為何在中國可以有特權使用IG，但一般中國人卻不行，「要不要幫許多不能上的人爭取一下？」（圖取自推特）

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