中國官方自打臉！徐州「8孩案」證實人口拐賣 3人被刑事拘留

中國徐州1名楊姓女子，被丈夫以狗鍊栓在破屋裡，並接連生下8名子女，引發網友關注。（圖擷取自微博，本報合成）

2022/02/10 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇省徐州市1名女子，日前被發現遭丈夫以鐵鍊栓頸，並接連生下8名子女，引發網友質疑是否涉及人口拐賣。官方當時急發聲明宣稱「有領證結婚事實，不存在拐賣行為」，今天（10日）公布的調查結果卻證實此案涉及人口拐賣，其丈夫等3人已被刑事拘留。

徐州官方的「徐州發布」微博今天晚間發文表示，經公安機關進行DNA檢驗比對，認定徐州8孩患有精神疾病的母親楊姓女子，事實上是來自雲南省福貢縣的「小花梅」。

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文章也指出，楊女的丈夫董姓男子涉嫌非法拘禁罪，和楊女同鄉的桑姓女子及桑女的丈夫時姓男子涉嫌拐賣婦女罪，3人都已經被採取刑事強制措施。

官方曾發3份聲明 前後矛盾疑點重重

上月底，中國網路上開始流傳徐州市豐縣1名女子被人以狗鍊囚禁在破屋裡，並接連生下8名子女的消息。豐縣縣委宣傳部首先發聲明稱，這名楊姓女子1998年與豐縣的董姓男子結婚，不存在拐賣行為，因患有精神疾病具攻擊傾向，丈夫才用鐵鍊拴住她。

但外界質疑，假如女子婚前就精神異常，按中國民法典屬於無結婚行為能力者，為何官方宣稱其已結婚；又或者女子是在婚後才精神異常，那是否曾遭虐待？

官方事後發出第2份聲明，稱楊女是在流浪乞討期間被丈夫家收留，真實身分不明。這份聲明仍止不住網友質疑。官方後來又發布第3份聲明，指楊女是因病被帶往江蘇救治，後來走失而未通報，將調查相關人士是否涉嫌犯罪。

3份前後矛盾且疑點重重的聲明，未能止息中國網友質疑聲浪。直到今天官方發布的調查結果，終於證實網友的疑惑，此案確實涉及人口拐賣，也等同「打臉」先前官方聲明。

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