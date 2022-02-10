為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    土耳其能源價格大調漲 反對派怒：拒付電費！

    土耳其主要反對黨共和人民黨（CHP）領導人基里達歐魯（圖中）。（法新社）

    土耳其主要反對黨共和人民黨（CHP）領導人基里達歐魯（圖中）。（法新社）

    2022/02/10 21:50

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其近日將能源價格調漲，對此，土耳其主要反對黨共和人民黨（CHP）領導人基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）表示，直到總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）撤銷價格調漲的政策前，他都「不會支付他的電費」。

    據《路透》報導，土耳其總統艾多根去年底實施非正統的低利率政策，引發里拉爆貶，今年1月份土耳其的通膨率更是飆至近50%，使當地人民的生活支出再增高。

    土耳其政府因此將最低工資提高50%，不過考慮到進口價格的波動，土耳其政府提高了天然氣、電力、汽油和道路通行的費用；其中，土耳其的商業電費在今年1月初被提高125%，家庭電費則被提高50%。

    對此，土耳其主要反對黨領導人基里達歐魯不滿表示，「從今天起，我將不支付任何電費，直到艾多根撤銷他在去年12月底簽署的漲價協議。」基里達歐魯也在推特上傳一段影片，呼籲將電費的增值稅從18%降至1%。

    土耳其執政黨正義與發展黨（AK）副主席達格（Hamza Dag）指出，基里達歐魯的舉動是一種挑釁，這是反對派多年來的破壞性手段。他表示，政府正在努力解決公眾對能源價格上漲的擔憂，他也強調，能源價格上漲是受到全球發展影響。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    土耳其1月通膨率創20年新高 達48.69％
    2022/02/03 19:06

    土耳其1月通膨率創20年新高 達48.69％
    華爾街放話通膨飆至50％ 土耳其駁：只有40％
    2022/01/23 19:19

    華爾街放話通膨飆至50％ 土耳其駁：只有40％

    心血管疾病怕打疫苗？雙疫苗建議打
    憂耗盡現金儲備 土耳其建議銀行不要發股息
    2022/01/23 15:42

    憂耗盡現金儲備 土耳其建議銀行不要發股息
    「野貓式」罷工全球蔓延 土耳其礦工爭權益
    2022/01/19 14:27

    「野貓式」罷工全球蔓延 土耳其礦工爭權益

    塭仔圳公園校園首排 宜居單純自住客青睞
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播