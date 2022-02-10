土耳其能源價格大調漲 反對派怒：拒付電費！

土耳其主要反對黨共和人民黨（CHP）領導人基里達歐魯（圖中）。（法新社）

2022/02/10 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其近日將能源價格調漲，對此，土耳其主要反對黨共和人民黨（CHP）領導人基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）表示，直到總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）撤銷價格調漲的政策前，他都「不會支付他的電費」。

據《路透》報導，土耳其總統艾多根去年底實施非正統的低利率政策，引發里拉爆貶，今年1月份土耳其的通膨率更是飆至近50%，使當地人民的生活支出再增高。

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土耳其政府因此將最低工資提高50%，不過考慮到進口價格的波動，土耳其政府提高了天然氣、電力、汽油和道路通行的費用；其中，土耳其的商業電費在今年1月初被提高125%，家庭電費則被提高50%。

對此，土耳其主要反對黨領導人基里達歐魯不滿表示，「從今天起，我將不支付任何電費，直到艾多根撤銷他在去年12月底簽署的漲價協議。」基里達歐魯也在推特上傳一段影片，呼籲將電費的增值稅從18%降至1%。

土耳其執政黨正義與發展黨（AK）副主席達格（Hamza Dag）指出，基里達歐魯的舉動是一種挑釁，這是反對派多年來的破壞性手段。他表示，政府正在努力解決公眾對能源價格上漲的擔憂，他也強調，能源價格上漲是受到全球發展影響。

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