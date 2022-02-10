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    人夫挑戰跳冰河妻錄「耍帥瞬間」下秒溺斃畫面曝光

    38歲人夫亞歷山大跳入冰河後溺斃。示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社）

    38歲人夫亞歷山大跳入冰河後溺斃。示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社）

    2022/02/10 14:08

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭1名38歲人夫在當地一處冰河遊玩時，突然想挑戰跳入冰河，甚至要求妻子幫忙拍攝跳入畫面，下水後卻被急流沖走，受困冰層下方遲遲未上岸，最終不幸溺斃，近日跳水畫面曝光後，引起外界關注。

    綜合外媒報導，38歲人夫亞歷山大（Alexander）於5日和妻子等人在喬爾托姆利克河（Chortomlyk River）遊玩時，因天氣嚴寒，河已結冰，但亞歷山大突然一時興起，打算挑戰跳入河川，甚至要求妻子幫忙錄影。

    公開影像可見，現場其中1名友人拿起電鋸，在喬爾托姆利克河鑿出1個洞，接著可見亞歷山大脫光外衣，僅穿著1條泳褲、赤腳站在冰河上，因當時氣溫為攝氏負5度，妻子問起對方是否寒冷，他馬上回說「不冷」，接著跳入冰河。

    報導指出，妻子繼續錄製影片，然經數分鐘，卻沒有看見亞歷山大浮上水面，嚇得她與友人趕緊再鑿1個洞，卻仍未見到亞歷山大身影，只能報案尋求協助。

    警方表示，推測亞歷山大是到水下湍流處被捲走，立刻出動救難人員進行大範圍搜索，並在隔日距離海岸約21公尺，水深約4公尺深處尋獲亞歷山大的遺體。

    據悉，俄羅斯上月19日也曾發生類似事件，1名40歲女律師與家屬走在冰河散步時，為了慶祝東正教「主顯節（Epiphany）」，她不畏寒冷跳入冰河後也同樣溺水死亡。

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