增強北約威懾力 立陶宛尋求美軍永久駐紮

立陶宛總統表示，正和美國討論美軍永久駐紮事宜。（路透）

2022/02/10 09:49

〔即時新聞／綜合報導〕由於東歐局勢緊張，北約向東歐調派兵力，防範突發事件發生。立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）週三（9日）表示，立陶宛將和美國討論駐軍事宜，希望美軍能在立陶宛永久駐紮。

根據《路透》報導，立陶宛當地駐有由德國領導的北約聯合戰鬥群，自2017年起就部署在立陶宛，而美軍自2019年以來，在立陶宛部署了500名士兵，加強北約在東歐對俄羅斯的威懾力。

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瑙塞達週三在魯克拉軍事基地（Rukla military base）召開記者會時提到：「我們會和美國討論，確保定期輪換的美軍部隊會永久駐紮於立陶宛。」瑙塞達表示，北約不僅可以為立陶宛提供安全保障及威懾力，同時也可以保障整個地區安全。

北約副秘書長傑瓦納（Mircea Geoana）在記者會中指出，北約首度在東歐部署近5000名士兵，分別來自20個北約成員國，「當我們面對俄羅斯咄咄逼人的舉動時，強而有力的防禦，加上對話與外交手段，是確保安全的關鍵」。

另外，荷蘭政府週三也表示，將會把荷蘭在立陶宛北約戰鬥群的人數從270人增加至350人。

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