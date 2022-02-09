法國不滿馬利雇俄國傭兵 普廷：與官方無關

針對馬利尋求俄羅斯私營軍事組織雇請傭兵一事，俄國總統普廷（見圖）認為，馬利的做法與俄國官方無關，其有權決定要與誰合作。（歐新社）

2022/02/09 15:46

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）去年參與聯合國大會時指出，因法國計劃縮減西非國家馬利（Mali）的駐兵，因此轉尋求俄國私營軍事公司幫忙，讓法國不滿。對此，俄國總統普廷（Vladimir Putin）則說，馬利的做法與俄國官方無關，有權決定要與誰合作。

綜合外媒報導，俄羅斯外長拉夫羅夫去年9月25日指出，因法國打算縮減馬利的駐兵，因此轉向俄國私營軍事公司尋求協助，而當時消息人士就曾坦言，馬利求援的私營組織，就是「華格納集團」（Wagner Group），此舉讓法國政府不滿。

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對此，俄羅斯總統普廷，在與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）於克里姆林宮（Kremlin），針對烏克蘭情勢商談後，召開記者會時回應，俄國官方與在馬利工作的私營軍事承包商沒有關係，此外，馬利這個非洲國家，有權利與俄國私營軍事公司合作。

普廷也說，到目前為止，馬利並未對俄羅斯私營軍事公司在該國進行的活動，提出任何形式的投訴。儘管如此，法國政府仍強烈反對「華格納集團」的傭兵，在該區開展的軍事行為。

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