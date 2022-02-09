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    矽谷大老辭退臉書董事 投奔川普陣營備戰期中選舉

    臉書董事提爾（Peter Thiel，圖右）是美國前總統川普的支持者。（路透資料照）

    臉書董事提爾（Peter Thiel，圖右）是美國前總統川普的支持者。（路透資料照）

    2022/02/09 10:49

    〔即時新聞／綜合報導〕臉書（Facebook）母公司Meta Platforms 7日宣布，矽谷億萬富豪創投者提爾（Peter Thiel）將離開公司董事會。雖然提爾沒有提到辭職原因，但美國媒體透露他將奔投前總統川普（Donald Trump）陣營，幫助川普在期中選舉獲勝，此事也引發拜登陣營矚目。

    提爾是臉書的早期投資人，他在2004年就向臉書投資50萬美元，獲得了10%股份和董事會席次。提爾從2005年以來一直擔任臉書董事，2022年Meta股東會議將不會參選連任，意即他的董事職務將做到年度股東會召開前。

    提爾1998年靠著聯合創立線上支付系統PayPal累積大量財富，並投資了Airbnb、Affirm、Stripe和SpaceX等知名企業獲利。他被認為是美國科技業最傑出的保守派之一，同時也是川普的支持者，他曾在川普2016年競選時捐款125萬美元。

    雖然Meta和提爾的聲明中沒有提到離開臉書的理由，但《華爾街日報》《紐約時報》報導稱，提爾將專注在2022年11月的期中選舉，贊助支持川普的共和黨候選人，他認為這次的期中選舉是改變國家方向的關鍵，提爾不希望自己的政治活動干擾到臉書營運。

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