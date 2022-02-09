軍情動態》美日澳聯演大秀肌肉！關島空軍基地「大象漫步」

美國主導的年度「北方對抗22」（Cope North 22）演習中，美國空軍、澳洲皇家空軍及日本航空自衛隊於5日在關島的安德森空軍基地，展開「大象漫步」課目操演，場面相當壯觀。（圖擷取自DVIDS官網）

2022/02/09 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國主導的年度「北方對抗22」（Cope North 22）演習於本月2日至18日舉行。而美國空軍、澳洲皇家空軍（Royal Australian Air Force）及日本航空自衛隊（Japan Air Self-Defense Force）更在5日於關島北部空軍基地展開「大象漫步」，向中國、北韓及俄羅斯大秀肌肉。

根據美國空軍《第505指控聯隊》（505th Command and Control Wing）8日所發出的新聞稿指出，「北方對抗22」演習中，美國空軍、澳洲皇家空軍及日本航空自衛隊，於2月5日在關島北部的安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）展開「大象漫步」課目操演，將多架戰機同時集結在跑道上。

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而英媒《每日郵報》報導指出，「北方對抗22」演習，共計有超過2500位美軍飛行員、海軍陸戰隊成員和海軍士兵，偕同日本、澳洲分別來自30 個單位，超過1000名軍人所組成的聯合部隊，執行演訓。

報導指出，此次美軍及太平洋盟國的演習，向北韓及中國展現了強大的軍事能力；同時也是針對隨時可能入侵烏克蘭的俄羅斯，大秀肌肉。

美國空軍聲明指出：「『北方對抗22』演習增進了美方和其區域盟國、夥伴的關係，透過強化資訊交換、改善共享戰術、技術與作戰程序，增強整合多邊防禦能力，並提昇操作互通性（Interoperability），以支持區域安全。」

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