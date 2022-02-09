俄羅斯南部軍區大規模演習 6俄艦準備前往黑海

俄羅斯登陸艦「科羅廖夫號」從達達尼爾海峽啟航，航向博斯普魯斯海峽前往黑海。（路透）

2022/02/09 07:00

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄局勢緊張，俄羅斯國防部在1月曾宣布，俄羅斯海軍將在1月底及2月在俄國周邊海域進行大規模演習，將動用超過140艘各式艦艇。俄羅斯國防部週二（8日）表示，目前有6艘俄羅斯軍艦正從地中海航向黑海。另外，黑海艦隊與南部軍區的陸軍部隊也在克里米亞地區進行演習。

綜合外媒報導，俄羅斯海軍這支由大型登陸艦組成的特遣隊先是前往敘利亞的俄國海軍後勤基地進行補給，隨後北上前往黑海。俄羅斯國防部表示，「科羅廖夫號」、「明斯克號」和「加里寧格勒號」週二啟航，航向博斯普魯斯海峽準備前往黑海。而「彼得·莫爾古諾夫號」、「喬治·波貝多諾塞特號」和「奧列涅戈爾斯基·戈爾尼亞克號」則預計在週三通過。

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俄羅斯海軍此次軍演的演習範圍遍及俄羅斯領土相鄰的海域以及重點作戰海域，包括地中海、黑海、鄂霍次克海、大西洋東北部及太平洋地區。將匯集140多艘軍艦和支援艦艇、60多架飛機、1000多件軍事裝備和1萬名士兵。

另外，黑海艦隊與俄國南部軍區陸軍在週二進行克里米亞海岸線防禦演習，陸軍戰車及砲兵向海上目標進行打擊，黑海艦隊海岸工程單位也和陸軍部隊一同進行防禦工事構築、切換火砲位置、防線布雷等各項演練。

俄登陸艦「明斯克號」通過博斯普魯斯海峽。（路透）

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