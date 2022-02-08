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    美前駐聯國大使：獨裁者皆知拜登是史上最弱總統 侵烏須趁此時

    美國前駐聯合國大使海利。（彭博檔案照）

    美國前駐聯合國大使海利。（彭博檔案照）

    2022/02/08 16:31

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）7日指出，俄羅斯總統普廷和其他獨裁領袖都知道，拜登是美國「史上最軟弱的總統」，所以明白若要對烏克蘭採取大動作，「現在正是時候」。

    海利在《福斯新聞》節目「拜爾特別報導」（Special Report with Bret Baier）中指出，俄國真正的企圖是促使美國阻止烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO），但華盛頓必須了解，一旦對莫斯科的威脅退讓，之後將被予取予求。

    她認為，烏俄危機之所以如此重要，在於中國當局正密切注意美方如何反應，以決定是否可以併吞台灣，「這些事情全都有關聯。」

    海利直言，她不認同現任美國駐聯合國大使湯瑪斯—葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）指「烏克蘭和台灣是不同情況」的說法，強調在自己擔任駐聯大使任內，親眼見到中俄兩國愈走愈近。

    她表示，華盛頓必須了解，北京正在看著莫斯科如何行動，尤其北京目前都還沒就烏俄危機譴責莫斯科，沒有出面呼籲莫斯科停止任何動作，唯一的作為只有阻止聯合國安理會召開緊急會議。

    此外，海利也提到，拜登先前宣布聯邦政府將免費為美國人提供5億份家用武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）篩檢試劑，以及最具保護力的N95口罩，但這麼做只是讓自己陷於尷尬立場，因為其中有許多都是「中國製造」，到頭來只會幫了北京一把。

    她坦言，「我們必須清醒過來，明白我們也造成了當前的問題。坐而言不如起而行。」

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