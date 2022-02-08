因應中國威脅 美軍委會副主席籲華府就台灣防禦提明確戰略

美國眾議院軍事委員會副主席魯利亞呼籲政府就台灣防禦提供戰略上的明確性。（美聯社）

2022/02/08 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕隨著中國對台威脅增加，美國不少官員相繼跳出來呼籲華府對台支持應更加積極，過去曾公開挺台的美眾議院軍事委員會副主席魯利亞（Elaine Luria），本週一（7日）便再次呼籲政府需要針對台灣防禦提供「戰略上的明確性」（Strategic Clarity）。

「美國海軍研究所」（USNI）網站 指出，民主黨籍眾議員魯利亞7日在美國防部2023財年預算請求案提出前的聽證會上表示，假若中國真的入侵台灣，作為政府和國會代表，需要跳出來表明援助台灣，「現在是國會採取行動（推行相關法律）的時候了，這樣總統就有權對這類事件採取軍事行動。我們不應當眼睜睜看台灣被北京政府控制。」

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魯利亞直言，華府也必須就台灣防禦提供戰略上的明確性，遏止中國侵台野心。此外她也呼籲，美國民眾需要清楚意識到台灣和印太地區的利害關係，「難道你希望中國取代美國現在的地位嗎？」

這是曾在美國海軍服役20年的魯利亞第3次提出類似主張，認為政府需要新的立法，以便美國在中國攻台的第一時間迅速做出反應，讓總統免於在法律層面上綁手綁腳。第一次是去年10月份，魯利亞投書《華盛頓郵報》；第二次則是今年1月，在美國水面戰鬥海軍協會（Surface Navy Association）的研討會上。

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