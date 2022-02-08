因應中國威脅 美軍委會副主席籲華府就台灣防禦提明確戰略
2022/02/08 17:05
〔即時新聞／綜合報導〕隨著中國對台威脅增加，美國不少官員相繼跳出來呼籲華府對台支持應更加積極，過去曾公開挺台的美眾議院軍事委員會副主席魯利亞（Elaine Luria），本週一（7日）便再次呼籲政府需要針對台灣防禦提供「戰略上的明確性」（Strategic Clarity）。
「美國海軍研究所」（USNI）網站 指出，民主黨籍眾議員魯利亞7日在美國防部2023財年預算請求案提出前的聽證會上表示，假若中國真的入侵台灣，作為政府和國會代表，需要跳出來表明援助台灣，「現在是國會採取行動（推行相關法律）的時候了，這樣總統就有權對這類事件採取軍事行動。我們不應當眼睜睜看台灣被北京政府控制。」
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魯利亞直言，華府也必須就台灣防禦提供戰略上的明確性，遏止中國侵台野心。此外她也呼籲，美國民眾需要清楚意識到台灣和印太地區的利害關係，「難道你希望中國取代美國現在的地位嗎？」
這是曾在美國海軍服役20年的魯利亞第3次提出類似主張，認為政府需要新的立法，以便美國在中國攻台的第一時間迅速做出反應，讓總統免於在法律層面上綁手綁腳。第一次是去年10月份，魯利亞投書《華盛頓郵報》；第二次則是今年1月，在美國水面戰鬥海軍協會（Surface Navy Association）的研討會上。