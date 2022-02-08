誤食玩偶鈕扣電池 1歲半男嬰心臟燒破洞、肺衰竭

1歲半男嬰休伊誤食鈕扣電池，心臟被燒出一個洞。（翻攝Jane McDonald@FB）

2022/02/08 14:46

〔即時新聞／綜合報導〕千萬留意幼童玩具裡的電池！英國一對父母買了一隻絨毛玩偶給家裡的男嬰，這隻玩偶具發聲功能，靠鈕扣電池供給電力，孰料男嬰竟誤食鈕扣電池，電池強酸腐蝕下，男嬰的心臟被燒出一個洞，最後因此身亡。

根據《太陽報》報導，事發於去年平安夜晚間7時30分左右，1歲半男嬰休伊（Hughie McMahon）剛和家人享受了一場溫馨的家庭電影欣賞會，準備要讓休伊就寢時，母親克莉絲汀（Christine）發現孩子變得異常虛弱，幾乎睜不開眼睛，胸口還有奇怪的異音，嚇得她趕緊打電話叫救護車，把孩子送往鄰近醫院搶救。

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休伊的父母原本以為休伊誤食漂白水，或是摔下樓梯撞到頭，但事實遠比他們想得更駭人。休伊在急診室供氧設備救助下恢復自主呼吸，但胸部大量內出血，狀況惡劣遠超過醫院的負擔能力，休伊因此被轉院到伊莉莎白女王大學醫院。外科醫師發現，休伊的血變成酸性，而且無法凝結，在12個小時的開刀手術後，罪魁禍首終於揭曉────一顆卡在休伊食道的鈕扣電池。

醫師向休伊的父母報告，他的肝、肺臟都已經受損，心臟被燒出一個5便士大小的洞，同時還有發炎狀況，也有肺衰竭；醫師表示，就算救回來，休伊也只能靠維生設備活著，心痛的父母不捨孩子一輩子受苦，選擇放棄急救，陪孩子靜靜度過人生最後幾個小時。

後來，克莉絲汀發現，之前花約16元英鎊（合約新台幣600元）為休伊所買的唱歌絨毛玩偶原本有3顆鈕扣電池，其中1顆不見了，顯然正是被休伊誤食的那顆。

這令人心碎的經驗讓休伊的父母發起修法請願連署，希望禁止使用鈕扣電池，以防有任何一個家庭碰上相同悲劇。休伊在今年1月正式下葬，而他的親友也在社群媒體上將事件詳細曝光，呼籲英國大眾加入修法連署，引發關注。

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