研究︰孕婦打mRNA疫苗 嬰兒出生6個月後出現抗體機率高

近期研究顯示，孕婦接種mRNA疫苗後生產，有許多嬰兒在出生6個月後就會產生抗體。（法新社）

2022/02/08 13:12

〔即時新聞／綜合報導〕近期研究顯示，孕婦接種mRNA疫苗後生產，有許多嬰兒在出生6個月後就會產生抗體。

據《路透》報導，一項小型研究表明，在懷孕期間接種疫苗的孕婦，所生下的嬰兒在6個月大時出現抗體的可能性，比母親懷孕期間沒有接種疫苗的嬰兒大的多，7日刊登在《美國醫學會雜誌》（JAMA）的研究指出，有28名6個月大的嬰兒，母親在懷胎第20至32週接種了兩劑mRNA疫苗，其中有57%嬰兒體內發現免疫球蛋白G（IgG），這是一種最常見的抗體。

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而另外有12名孕婦在懷孕期間確診，但未接種疫苗，只有8%嬰兒存在這一抗體；目前尚不清楚需要多高濃度的母體抗體才能預防嬰兒感染，而抗體並不是人體唯一的防禦機制。

波士頓馬薩諸塞州總醫院的埃德洛博士（Andrea Edlow）表示：「許多家長和兒科醫生都想知道母體抗體可以在嬰兒體內留存多久。現在我們終於可以提供一些解答。」希望這項發現可以鼓勵更多孕婦接種疫苗。

採用mRNA技術的疫苗包括輝瑞-BioNTech疫苗和莫德納疫苗，不過報導強調這項研究尚未通過同行評審認證，需要進一步研究以證實研究結果。

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