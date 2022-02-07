為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    洪森自稱救了翁山蘇姬澳洲顧問 緬甸軍政府秒打臉

    緬甸前文人政府實質領袖翁山蘇姬的澳洲籍經濟顧問杜內爾（見圖右）去年2月1日軍方奪權後被捕，圖為去年7月28日在獄中接受檢查，準備接種武漢肺炎疫苗。（法新社）

    緬甸前文人政府實質領袖翁山蘇姬的澳洲籍經濟顧問杜內爾（見圖右）去年2月1日軍方奪權後被捕，圖為去年7月28日在獄中接受檢查，準備接種武漢肺炎疫苗。（法新社）

    2022/02/07 20:48

    〔中央社〕柬埔寨總理洪森今天公開表示，翁山蘇姬的澳洲籍經濟顧問杜內爾（Sean Turnell）6日已被緬甸當局釋放，這歸功於他居中說項。不過，洪森的說法隨後被緬甸軍政府反駁，杜內爾根本沒獲釋。

    綜合柬埔寨媒體Fresh News、法新社（AFP）報導，洪森（Hun Sen）今天出席全長近100公里的中國援建柬埔寨7號公路修復計畫通車儀式時表示，緬甸6日釋放澳洲籍經濟學家杜內爾（Sean Turnell）是緣於他之前的呼籲。

    緬甸去年2月1日發生軍事政變，文人政府實質領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）遭奪權，之後社會一直動盪不安。杜內爾在軍方奪權後不久就被捕，成為首名經證實遭到軍政府逮捕的外國人士。

    杜內爾被控違反「政府機密法」（Official Secrets Act），一旦被定罪最重可處14年有期徒刑。

    洪森今天誇口表示：「昨天，澳洲籍經濟學家已獲得了緬甸當局釋放。我之前會見緬甸軍政府最高領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）時，敏昂萊曾承諾將對此案做出正面的考慮。」

    不過，緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）隨後否認杜內爾已經獲釋的訊息，但承認洪森1月初訪問緬甸時曾提及此事。

    紹敏通說：「關於這件事，敏昂萊表示，在杜內爾的案子走完法律程序後會考慮一下。」

    杜內爾每週四都會出庭受審，儘管有緬甸媒體指控，杜內爾有辦法取得國家財政的機密訊息並且試圖逃離緬甸，但關於杜內爾的犯罪細節一直都沒有被具體公開。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    問題出在緬甸軍頭？東協成員國紛紛「不克出席」 外長會議延後
    2022/01/12 22:53

    問題出在緬甸軍頭？東協成員國紛紛「不克出席」 外長會議延後
    翁山蘇姬3罪名成立再遭軍政府判4年 刑期恐超過100年
    2022/01/10 15:37

    翁山蘇姬3罪名成立再遭軍政府判4年 刑期恐超過100年

    網友驚呼！張文綺完全沒變！？
    總理出訪不求見翁山蘇姬 柬埔寨：循「他法」處理緬甸危機
    2022/01/08 23:07

    總理出訪不求見翁山蘇姬 柬埔寨：循「他法」處理緬甸危機
    翁山蘇姬遭押近1年 緬甸軍頭：盼2023年8月舉辦全國大選
    2021/12/24 16:32

    翁山蘇姬遭押近1年 緬甸軍頭：盼2023年8月舉辦全國大選

    讓自由免費送你到林口 亞昕住一晚吧
    緬甸全民盟遭軍政府清算 翁山蘇姬左右手被判20年徒刑
    2021/10/29 22:15

    緬甸全民盟遭軍政府清算 翁山蘇姬左右手被判20年徒刑
    翁山蘇姬的經濟顧問遭囚 妻子向軍政府求情：讓他回家陪癌父！
    2021/07/19 23:20

    翁山蘇姬的經濟顧問遭囚 妻子向軍政府求情：讓他回家陪癌父！
    國際今日熱門

    LTN民調 投票去>>

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播