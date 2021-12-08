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    武裝搶匪闖入家！當爸媽面把男童塞入烤箱 威脅要「煮熟」他

    南非日前發生1起驚悚的搶劫案，7名武裝分子突然闖進當地一處民宅，為了搶劫財物，搶匪竟把6歲男童塞入烤箱，當著父母的面，威脅要將男童當場「活活煮熟」。烤箱示意圖。（美聯社）

    南非日前發生1起驚悚的搶劫案，7名武裝分子突然闖進當地一處民宅，為了搶劫財物，搶匪竟把6歲男童塞入烤箱，當著父母的面，威脅要將男童當場「活活煮熟」。烤箱示意圖。（美聯社）

    2021/12/08 15:49

    〔即時新聞／綜合報導〕南非日前發生1起驚悚的搶劫案，7名武裝分子突然闖進當地一處民宅，進門就把47歲的男主人尼爾（Niel Bierman）綁了起來，接著把屋內3名孩童帶離父母身邊，且為了搶劫財物，搶匪竟把6歲男童塞入烤箱，威脅要將男童當場「活活煮熟」。

    綜合外媒報導，事件發生於上個月27日上午9點45分，尼爾與43歲妻子索妮雅（Sonja）在普馬蘭加省（Mpumalanga）經營農場與民宿，突然間7名手持散彈槍及手槍的武裝分子闖入他們家，當一家人都還來不及反應時就已遭搶匪挾持。

    索妮雅透露，「當時他們把我丈夫綁在廚房，要求我帶他們去找保險箱，且過程中一直拿槍抵著我們，並威脅我們如果不打開的話就會開槍」，但由於保險箱中並沒有值錢物品，搶匪一氣之下竟把他們6歲的兒子吉迪恩（Gideon），強行塞入烤箱中，揚言若不將財物交出的話就要將人煮熟。

    所幸當時剛好有名工人來農場拿飼料，眼見情況不對趕緊報警，7名搶匪聽到警車的警報聲後，立刻倉荒逃脫，尼爾一家人也幸運獲救，最終僅被拿走銀行提款卡、槍、幾支手機、小貨車鑰匙等。

    索妮雅想起這段回憶時仍餘悸猶存，她激動表示，若不是警方趕來，他們一家很可能已不幸遇害，「我當下只能不斷祈禱，拜託老天別讓孩子們看到我被射殺的畫面」。當地警方表示，近日發生多起農場搶劫案，而這當中是否具有關連性，警方正在調查中，目前涉案的7名男子仍在逃亡。

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