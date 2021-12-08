19歲抖音妹駕照才到手 挑戰拍片危險駕駛害朋友重傷自己也挨罰

英國一名19歲女子想靠TikTok成名，竟然讓朋友抓著引擎蓋、她開車繞圈拍片，最後害朋友重傷。（翻攝格雷姆TikTok帳號）

2021/12/08 15:48

〔即時新聞／綜合報導〕TikTok上充滿許多可能危及人命的可怕挑戰，被網友嘲諷為「抖音一響，父母白養」，而英國一名19歲女子想靠TikTok成名，竟然讓朋友挑戰在車輛繞圈時在車外抓著引擎蓋，最後害朋友重傷。該案進入法律程序，這名女子被判12個月有期徒刑，緩刑18個月，勒令從事200小時社區服務。

根據《每日郵報》報導，英國19歲女子格雷姆（Natasha Graham）在2020年考到駕照，身為新手駕駛的她卻有著特技駕駛的「壯志」，在同年11月揪了朋友到超市停車場拍TikTok影片；格雷姆打算在她開車加速繞圈的同時，讓朋友挑戰抓著車前引擎蓋堅持到她停車。

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目前尚不知朋友為何在拍片過程中鬆開了手，但一聲巨響後，這名朋友的悲慘下場已為眾人所知，包括腦出血、顱骨骨折、腳踝骨折，一度住進急重症加護病房，也喪失了事發當下的記憶，只能回想起事故發生的停車場，格雷姆事後因此吃上官司，她承認自己的魯莽行為，坦言這是個愚蠢且不成熟的決定，「儘管這是大夥一同做出的決定」。

對此，助理法官雷加德（Edward Legard）斥責格雷姆，強調汽車不是玩具，一不小心就會可能會製造傷亡，不過考量到格雷姆的真誠歉意，最後判處她12個月有期徒刑，緩刑18個月，禁止駕駛2年，勒令從事200小時社區服務。

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