為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    19歲抖音妹駕照才到手 挑戰拍片危險駕駛害朋友重傷自己也挨罰

    英國一名19歲女子想靠TikTok成名，竟然讓朋友抓著引擎蓋、她開車繞圈拍片，最後害朋友重傷。（翻攝格雷姆TikTok帳號）

    英國一名19歲女子想靠TikTok成名，竟然讓朋友抓著引擎蓋、她開車繞圈拍片，最後害朋友重傷。（翻攝格雷姆TikTok帳號）

    2021/12/08 15:48

    〔即時新聞／綜合報導〕TikTok上充滿許多可能危及人命的可怕挑戰，被網友嘲諷為「抖音一響，父母白養」，而英國一名19歲女子想靠TikTok成名，竟然讓朋友挑戰在車輛繞圈時在車外抓著引擎蓋，最後害朋友重傷。該案進入法律程序，這名女子被判12個月有期徒刑，緩刑18個月，勒令從事200小時社區服務。

    根據《每日郵報》報導，英國19歲女子格雷姆（Natasha Graham）在2020年考到駕照，身為新手駕駛的她卻有著特技駕駛的「壯志」，在同年11月揪了朋友到超市停車場拍TikTok影片；格雷姆打算在她開車加速繞圈的同時，讓朋友挑戰抓著車前引擎蓋堅持到她停車。

    目前尚不知朋友為何在拍片過程中鬆開了手，但一聲巨響後，這名朋友的悲慘下場已為眾人所知，包括腦出血、顱骨骨折、腳踝骨折，一度住進急重症加護病房，也喪失了事發當下的記憶，只能回想起事故發生的停車場，格雷姆事後因此吃上官司，她承認自己的魯莽行為，坦言這是個愚蠢且不成熟的決定，「儘管這是大夥一同做出的決定」。

    對此，助理法官雷加德（Edward Legard）斥責格雷姆，強調汽車不是玩具，一不小心就會可能會製造傷亡，不過考量到格雷姆的真誠歉意，最後判處她12個月有期徒刑，緩刑18個月，禁止駕駛2年，勒令從事200小時社區服務。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    好人有好報！人妻花920元買慈善彩券 意外獲得1.3億豪宅大獎
    2021/12/08 12:37

    好人有好報！人妻花920元買慈善彩券 意外獲得1.3億豪宅大獎
    跟進美國外交抵制？ 傳英國擬限制官員出席北京冬奧
    2021/12/08 10:53

    跟進美國外交抵制？ 傳英國擬限制官員出席北京冬奧

    遲來的「漲」聲 明德站房價逆勢高飛
    英軍接裝「天劍」防空系統 針對俄國Su-57匿蹤戰機而來
    2021/12/07 12:55

    英軍接裝「天劍」防空系統 針對俄國Su-57匿蹤戰機而來
    英男滑倒砲彈卡進直腸 驚動軍方拆彈小組醫院待命
    2021/12/04 22:56

    英男滑倒砲彈卡進直腸 驚動軍方拆彈小組醫院待命

    富坦穩月收基金 本月績效排名第一
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播