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    英軍接裝「天劍」防空系統 針對俄國Su-57匿蹤戰機而來

    英國第16皇家砲兵團接裝天劍防空系統。（圖擷取自Twitter）

    英國第16皇家砲兵團接裝天劍防空系統。（圖擷取自Twitter）

    2021/12/07 12:55

    〔即時新聞／綜合報導〕英國國防部6日宣布皇家砲兵團接裝最新型的「天劍」（Sky Sabre）防空系統，「天劍」防空系統性能優異，英國國防部表示，「天劍」系統不管是在準確度、性能、目標偵測方面均達到新高度，「天劍」系統更可以擊中一個「以音速飛行、約為網球大小」的物體。

    英國國防部指出，主要負責防空任務的第16皇家砲兵團（16th Regiment Royal Artillery）目前已接裝「天劍」防空系統，取代英軍自1970年以來持續使用的「長劍」（Rapier）飛彈。

    國防採購部長奎恩（Jeremy Quin）指出，「天劍」防空系統的先進技術提升英國部隊免受空中威脅的保護力，這類尖端防禦系統清楚地向那些「想傷害我們的人」展現英軍作戰實力。

    英國國防部表示，「天劍」防空系統有3個關鍵組件，「長頸鹿多波束3D中程監視雷達」，可探知120公里內的威脅；新型火控系統將雷達與飛彈發射器連結，並提供「Link16」戰術數據鏈，使「天劍」防空系統能和英國海軍、空軍系統以及盟友分享資訊，實現英國軍隊與北約盟國在聯合行動中得以全面整合。

    在飛彈彈體部分，「天劍」防空系統使用的是「通用防空模組化飛彈」（CAMM），可殲滅戰機、無人機，甚至是經雷射導引的智慧炸彈，發射器上安裝8枚飛彈，可進行多方向同時發射，降低被偵測機率。

    英國《泰唔士報》報導，國防消息人士指出，英國國防部希望藉由「天劍」防空系統來抵禦俄羅斯新銳匿蹤戰機的威脅，例如Su-57戰機。

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