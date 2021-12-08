好人有好報！人妻花920元買慈善彩券 意外獲得1.3億豪宅大獎

家住英國的38歲韓裔供需分析師陳熙京，近日花了25英鎊（約新台幣920元）買慈善彩券，結果卻意外中了大獎，將一棟價值350萬英鎊（約新台幣1.3億元）的豪宅抱回家。示意圖。（路透）

2021/12/08 12:37

〔即時新聞／綜合報導〕好人有好報，家住英國的38歲韓裔供需分析師陳熙京（Heekyoung Jin），近日花了25英鎊（約新台幣920元）買慈善彩券，來支持當地一家慈善團體，結果卻意外中了大獎，將1棟價值350萬英鎊（約新台幣1.3億元）的豪宅抱回家。

綜合外媒報導，陳熙京與36歲的英國籍老公霍爾（Tom Hall）育有1名兒子盧卡斯（Lukas），他天生患有罕見疾病，出生時胸腔就不正常生長，必須經歷困難的手術與治療過程。盧卡斯後來到大奧爾蒙街醫院治療，結果病情逐漸好轉，順利渡過難關，因此讓陳熙京夫妻非常感念該醫院。

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之後陳熙京一家為了答謝院方，便非常支持「大奧爾蒙街醫院」背後的慈善機構，而該機構近日發起慈善彩券，希望能募得更多善款來幫助罕病病患，陳熙京便花了25英鎊購買彩券支持。怎料，陳熙京竟意外中了大獎，將1棟坐落於倫敦溫布敦區域，價值350萬英鎊的豪宅抱回家。

據悉，陳熙京一家原本住在威靈頓區，如今終於能住進夢想中的豪宅，全家都開心不已，陳熙京更在獲獎時，興奮到無法用言喻形容，她表示全家將會盡快搬進這棟豪宅，且盧卡斯也已經挑好自己的房間了。

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