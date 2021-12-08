中國老不羞砸87萬要少婦直接餵奶被撞見 人奶交易演變成命案

中國一名60歲男性聘請少婦，以胃癌手術後需要補充營養為由，要求對方餵奶，交易過程被少婦丈夫撞見，被活活打死。示意圖，與本文無關。（彭博）

2021/12/08 13:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名60歲男性在2014年聘請少婦到家裡，以胃癌手術後需要補充營養為由，並以逾20萬人民幣（約87萬新台幣），要求對方直接餵奶；少婦同意後，在兩人在床上交易，過程中被探班的丈夫撞見，少婦丈夫憤而將60歲雇主殺死，一樁人奶交易行為最後變成殺人兇案，近日曝光後引發關注。

綜合中媒報導，中國60歲男性劉大山爆富後開設房地產公司，家住富人區，罹患胃癌，2014年出高薪請少婦藍溪；藍溪與夫育有一子，生下後才檢查出心臟病，需要錢動手術，因此接受劉大山的聘僱。不料沒多久，當地警方接獲藍溪的求助，表示劉大山從5樓閣樓樓梯摔下，救護單位隨即遣員到場，不過劉大山當時已經死亡。

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警方現場蒐證，認為劉大山頭部傷口與藍溪描述的情況有差距，又從劉大山臥房搜出裝有藍溪乳汁的奶瓶，認為藍溪嚴重涉嫌，因此展開調查，並將相關物證與劉大山屍體送往化驗；經調查，劉大山死前1小時還曾喝過藍溪的奶，又發現劉大山曾在當年2月21日透過兒子轉帳20萬人民幣（合約87萬3000元新台幣）鉅款給藍溪。

種種跡證讓藍溪一度坦承犯案，將罪責全部攬下，稱是因為劉大山反悔給她20萬人民幣，因為金錢糾紛才殺人，但警方根據驗屍報告發現劉大山身上還有藍溪丈夫孟凡明的DNA，因此將涉有重嫌的孟凡明逮捕歸案，對方這才坦承自己正是殺人兇手。

這對夫妻交代案發經過，原來劉大山自稱胃癌後切除大半個胃，要補充營養用，所以要喝藍溪的奶，開價20萬人民幣想要她直接餵奶給他，藍溪念在孩子手術費上便同意。

案發當日，孟凡明帶著孩子到劉大山家探班，不想進門就看見「老婆側著身子躺在床上，那個老頭正抱著我老婆喝奶」，氣得他上前毆打劉大山，收手時發現對方被自己打死，只好和藍溪一起將屍體扔下樓梯，將現場佈置成劉大山意外喪命的樣子，不過最後仍難逃法網。

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