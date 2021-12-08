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    籲美助台抗中 美學者提倡簽署FTA定期訪問台灣

    美國國會委員會今天針對中國經濟脅迫召開聽證會，與會學者呼籲美方，若要協助台灣減緩來自中國壓力，應該持續組團訪台，也應與台灣簽署貿易協定，強化美台關係最弱的經濟環節。（法新社資料照）

    美國國會委員會今天針對中國經濟脅迫召開聽證會，與會學者呼籲美方，若要協助台灣減緩來自中國壓力，應該持續組團訪台，也應與台灣簽署貿易協定，強化美台關係最弱的經濟環節。（法新社資料照）

    2021/12/08 11:14

    〔中央社〕美國國會委員會今天針對中國經濟脅迫召開聽證會，與會學者呼籲美方，若要協助台灣減緩來自中國壓力，應該持續組團訪台，也應與台灣簽署貿易協定，強化美台關係最弱的經濟環節。

    這場聽證會是由美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）召開，現場邀集華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）、美國企業研究所（AEI）資深研究員庫伯（Zack Cooper）、人權基金會（Human Rights Foundation）高級策略與研究員汪采羿（Jenny Wang）等學者出席作證。

    CECC是美國國會2000年10月依法成立的獨立委員會，負責監察中國人權狀況及法治發展。目前成員包含主席共有17人，由參眾兩院議員組成。

    CECC成員之一、共和黨籍參議員藍福特（James Lankford）在會上關切中國對台經濟脅迫、外交挖角行徑，並詢問與會者美國或其他國家能做些什麼。

    葛來儀回應表示，美國與其他國家所能做最重要的事，就是與台灣簽署經貿協定。

    葛來儀指出，美國雖努力強化與台灣的外交與安全連結，但經濟是雙邊關係缺口，美台沒有在洽談自由貿易協定（FTA）或雙邊投資協定（BIA），也因為美國目前不是跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）一員，要協助台灣入會能做的非常有限。

    葛來儀說，歐洲議會雖表態支持歐台簽署BIA，但歐盟尚未啟動洽簽程序，「台灣經濟處境越來越孤立」。

    葛來儀表示，前總統馬英九執政期間，台灣雖與紐西蘭、新加坡簽署FTA，但在中國阻擋下未能再簽署其他協議。世界各國應起身對抗中國，透過與台灣洽簽經貿協定，不只能達成此目標，也能強化台灣安全與經濟繁榮。

    汪采羿則說，台灣（Taiwan）是對中國來說最敏感的「3T議題」（取起首第一個英文字母）之一，另外兩個是西藏（Tibet）與天安門廣場（Tiananmen Square）。

    汪采羿表示，台灣面臨來自北京當局的壓力日益升高，中國在外交上孤立台灣，在地緣政治層級霸凌台灣。若要支持台灣，她認為美國能做的就是持續派遣代表團訪台，並與當地立法委員會面。

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