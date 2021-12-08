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    中國疫情擴散確診續增 微博網友為上海病例吵翻天

    中國最新一波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情續燒，昨日再增44例本土確診，其中上海病例讓一些中國網友認為上海「甩鍋」、「篩檢量太少」，目前微博上網友已經因為「戰地區」吵翻天。（法新社）

    中國最新一波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情續燒，昨日再增44例本土確診，其中上海病例讓一些中國網友認為上海「甩鍋」、「篩檢量太少」，目前微博上網友已經因為「戰地區」吵翻天。（法新社）

    2021/12/08 11:05

    〔即時新聞／綜合報導〕中國最新一波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情續燒，昨日再增44例本土確診，其中上海病例讓一些中國網民認為上海「甩鍋」、「篩檢量太少」，目前微博上網友已經因為「戰地區」吵翻天。

    中國國家衛生健康委員會公告指出，截至12月6日，共新增74例確診，其中本土病例44例，內蒙古自治區呼倫貝爾市最多，出現34例，另外浙江增8例、黑龍江增1例、上海增1例。

    另外，浙江昨通報5例本土無症狀感染者；至於境外移入病例部分，中國全境則有30例，分別為上海8例、廣西8例、福建3例、廣東3例、四川3例、雲南3例、天津1例以及陝西1例。

    目前中國共有8個高風險、43個中風險地區，上海最新增加的本土病例讓該處升級為中風險地區，該病例為30歲男性，上週曾密集移動，12月1日下午乘動車回外地老家，參與聚集活動，3日後乘動車返回上海，目前已經針對11204名相關人員進行篩檢。

    上海這起病例讓不少中國網友「戰地區」吵翻，微博上有網友稱「說不是上海傳染的，來打臉，國際大都市呢？世界經濟第一麼？都去哪了？」、「為什麼出了上海能傳染這麼多，在上海就一個傳不了，上海真有魔力呀」、「上海太會甩鍋了，甩出去後就變成外地鍋了」，反駁的網友則嗆「最好這輩子不要來哦，上海人不歡迎你」。

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