指Omicron具有高傳染力 佛奇：染疫後不會比Delta嚴重

佛奇指出，Omicron並不比Delta變種病毒更糟，可能相對溫和。（路透）

2021/12/08 07:57

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新型變種病毒「Omicron」持續在全球蔓延，美國白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）指出，評估Omicron嚴重程度仍需要數週時間，但初期研究結果顯示，Omicron並不比Delta變種病毒更糟，可能相對溫和。

佛奇接受《法新社》訪問時提到，他將Omicron已知和未知領域分成3大區塊，包括傳播能力、對染疫後痊癒者及接種疫苗者造成突破性感染的能力、染疫後的嚴重程度。佛奇認為，Omicron具有高度傳染性，很有可能比目前全球最主要的Delta變種病毒還更容易傳播，但在染疫後的嚴重程度方面，「幾乎可以肯定不會比Delta更嚴重」。

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佛奇指出，在觀察南非出現的Omicron病例時，感染人數和住院人數之間的比例低於Delta，不過他也強調不要過度解讀數據，因為目前南非Omicron病例都較為年輕，重症率也較低，還需要數週時間，南非的疫情狀況才會比較明朗。

佛奇分析，最好的狀況是Omicron傳染性更強，但不會導致重症、住院及死亡人數激增；最壞的狀況則是，Omicron不但傳染力極強，還會導致重症，接著又出現新一波感染潮，且病毒不一定會被疫苗及痊癒者體內的抗體所抑制。

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