納米比亞衛生部進行基因定序 19樣本有18個驗出Omicron

納米比亞接種速率緩慢，目前該國已出現18例Omicron確診病例。圖為示意圖。（歐新社）

2021/12/07 07:16

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新型變種病毒「Omicron」迅速蔓延至全球，位於南非西北方的納米比亞也出現上百例Omicron確診病例，納米比亞衛生部於當地時間週一表示，納米比亞在11月11日至26日進行基因定序的19個樣本中，有18個檢測出Omicron變種病毒。

根據《路透》報導，由於納米比亞對於相關樣本進行基因定序相對其他國家來得少，但此次定序結果表明，在南非及波札納流行的Omicron變種病毒，在納米比亞境內也十分普遍。

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報導指出，納米比亞衛生部進行基因定序的19個樣本中有18個是Omicron變種病毒，非Omicron變種病毒的樣本則是檢測出Delta變種病毒。納米比亞的Omicron病例主要在首都溫荷克（Windhoek）及周邊地區發現。

納米比亞衛生部在一份聲明中指出，在等待對Omicron病例進一步調查結果出爐期間，民眾必須保持警惕。納米比亞疫苗接種速率緩慢，在250萬人口中僅有31.8萬人完成接種，甚至傳出有大批AZ及輝瑞疫苗因為接種太慢導致可能過期。

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