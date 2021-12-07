為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    納米比亞衛生部進行基因定序 19樣本有18個驗出Omicron

    納米比亞接種速率緩慢，目前該國已出現18例Omicron確診病例。圖為示意圖。（歐新社）

    納米比亞接種速率緩慢，目前該國已出現18例Omicron確診病例。圖為示意圖。（歐新社）

    2021/12/07 07:16

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新型變種病毒「Omicron」迅速蔓延至全球，位於南非西北方的納米比亞也出現上百例Omicron確診病例，納米比亞衛生部於當地時間週一表示，納米比亞在11月11日至26日進行基因定序的19個樣本中，有18個檢測出Omicron變種病毒。

    根據《路透》報導，由於納米比亞對於相關樣本進行基因定序相對其他國家來得少，但此次定序結果表明，在南非及波札納流行的Omicron變種病毒，在納米比亞境內也十分普遍。

    報導指出，納米比亞衛生部進行基因定序的19個樣本中有18個是Omicron變種病毒，非Omicron變種病毒的樣本則是檢測出Delta變種病毒。納米比亞的Omicron病例主要在首都溫荷克（Windhoek）及周邊地區發現。

    納米比亞衛生部在一份聲明中指出，在等待對Omicron病例進一步調查結果出爐期間，民眾必須保持警惕。納米比亞疫苗接種速率緩慢，在250萬人口中僅有31.8萬人完成接種，甚至傳出有大批AZ及輝瑞疫苗因為接種太慢導致可能過期。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    抗Omicron 美將加速批准改良版疫苗
    2021/12/07 05:30

    抗Omicron 美將加速批准改良版疫苗
    俄羅斯首現Omicron病例 2名患者自南非返國
    2021/12/06 21:47

    俄羅斯首現Omicron病例 2名患者自南非返國

    吃的醫美錠！新科技抗老丸逆轉20年
    武漢肺炎》印度Omicron病例日增5倍 力拚第2劑疫苗施打率
    2021/12/06 20:04

    武漢肺炎》印度Omicron病例日增5倍 力拚第2劑疫苗施打率
    武漢肺炎》停靠美國挪威籍郵輪17人確診 1人疑染Omicron
    2021/12/06 19:53

    武漢肺炎》停靠美國挪威籍郵輪17人確診 1人疑染Omicron

    閒錢投資用這招 報酬激增65%
    武漢肺炎》第47國！泰國發現首例Omicron確診 無非洲旅遊史
    2021/12/06 19:33

    武漢肺炎》第47國！泰國發現首例Omicron確診 無非洲旅遊史
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播