為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    情色網紅「野外露出」 她在印尼機場解放豪乳自慰這下慘了......

    印尼情色網紅西斯卡伊日前在日惹國際機場露出放送豪乳，被警方逮捕後，如今恐面臨最高12年有期徒刑。（圖翻攝自推特）

    印尼情色網紅西斯卡伊日前在日惹國際機場露出放送豪乳，被警方逮捕後，如今恐面臨最高12年有期徒刑。（圖翻攝自推特）

    2021/12/08 00:11

    〔即時新聞／綜合報導〕印尼一名情色網紅因為經常「野外露出」解放豪乳，吸引不少粉絲追蹤。不過日前該網紅在西爪哇島的日惹國際機場（Yogyakarta Inrtnational Airport）露奶自慰，將影片PO網後，被警方逮捕，如今恐面臨最高12年有期徒刑和60億印尼盾（約新台幣115萬元）罰款。

    綜合外媒報導，印尼巨乳情色網紅「西斯卡伊」（Siskaeee），藉由野外露出和自拍性愛影片，在成人平台OnlyFans吸引不少人追蹤。本月1日她上傳影片，自稱上月到日惹國際機場「露出」，影片中可見，她先觀察四下無人後，接著解開大衣放送豪乳，還對著鏡頭「自摸」，成功造成話題，但也被當地警方盯上。

    本月4日，西斯卡伊準備搭車到印尼第四大城萬隆市（Bandung）時，被埋伏的警方逮捕，並於5日將其帶到日惹進行調查。目前西斯卡伊被視為色情案件嫌犯，遭指控觸犯日惹當地《色情法》和《信息教育技術法》等罪，其合作夥伴也都跟她一樣恐面臨最高12年徒刑和60億印尼盾的罰款。

    西斯卡伊除了在機場露出，先前在許多公開場合也有過裸露猥褻行為，警方將一併調查，同時也會診斷西斯卡伊是否有心理方面問題。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    男子在機場脫衣手淫！ 被警制止竟辯稱「這是自由國家」
    2021/11/18 12:22

    男子在機場脫衣手淫！ 被警制止竟辯稱「這是自由國家」
    命令女學生視訊自慰…男教練判刑 教局：終身不得再任教職
    2021/10/28 20:35

    命令女學生視訊自慰…男教練判刑 教局：終身不得再任教職

    回測績效戰勝大盤！富蘭克林國民理財機器人
    令女學生上演自慰秀 男教練當A片導演「情堪憫恕」免入獄
    2021/10/28 14:13

    令女學生上演自慰秀 男教練當A片導演「情堪憫恕」免入獄
    女網友連發「野外露出照」 網驚見樹上這東西快嚇哭…
    2021/10/02 08:02

    女網友連發「野外露出照」 網驚見樹上這東西快嚇哭…

    期交所大專院校模擬競賽Partll
    美女海灘當眾戲「姐夫」 辯稱「20秒就高潮」不會被發現
    2021/08/30 22:30

    美女海灘當眾戲「姐夫」 辯稱「20秒就高潮」不會被發現
    動漫祭活動遭無底褲亂入 網轟恐染「色」傳已報警
    2020/07/05 09:46

    動漫祭活動遭無底褲亂入 網轟恐染「色」傳已報警
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播