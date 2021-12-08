情色網紅「野外露出」 她在印尼機場解放豪乳自慰這下慘了......

印尼情色網紅西斯卡伊日前在日惹國際機場露出放送豪乳，被警方逮捕後，如今恐面臨最高12年有期徒刑。（圖翻攝自推特）

2021/12/08 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕印尼一名情色網紅因為經常「野外露出」解放豪乳，吸引不少粉絲追蹤。不過日前該網紅在西爪哇島的日惹國際機場（Yogyakarta Inrtnational Airport）露奶自慰，將影片PO網後，被警方逮捕，如今恐面臨最高12年有期徒刑和60億印尼盾（約新台幣115萬元）罰款。

綜合外媒報導，印尼巨乳情色網紅「西斯卡伊」（Siskaeee），藉由野外露出和自拍性愛影片，在成人平台OnlyFans吸引不少人追蹤。本月1日她上傳影片，自稱上月到日惹國際機場「露出」，影片中可見，她先觀察四下無人後，接著解開大衣放送豪乳，還對著鏡頭「自摸」，成功造成話題，但也被當地警方盯上。

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本月4日，西斯卡伊準備搭車到印尼第四大城萬隆市（Bandung）時，被埋伏的警方逮捕，並於5日將其帶到日惹進行調查。目前西斯卡伊被視為色情案件嫌犯，遭指控觸犯日惹當地《色情法》和《信息教育技術法》等罪，其合作夥伴也都跟她一樣恐面臨最高12年徒刑和60億印尼盾的罰款。

西斯卡伊除了在機場露出，先前在許多公開場合也有過裸露猥褻行為，警方將一併調查，同時也會診斷西斯卡伊是否有心理方面問題。

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