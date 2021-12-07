又是CNN ! 出櫃主播涉性侵 還捲入男星造假「仇恨攻擊案」

美劇《嘻哈世家》（Empire）非裔同志演員傑西史莫里特（左），與CNN出櫃主播雷蒙（右）。（美聯社檔案照）

2021/12/07 21:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）知名主播克里斯‧古莫（Chris Cuomo）利用在媒體界的資源，為陷入性騷擾醜聞的哥哥、前紐約州州長安德魯‧古莫（Andrew Cuomo）辯護和保官位，而遭開除。如今CNN另一位當家主播雷蒙（Don Lemon）也醜聞上身，除先前被一名白人男酒保指控性侵，還捲入目前審理中的黑人男星造假「仇恨攻擊案」，被指向嫌犯通風報信，洩漏警方的調查行動。

美劇《嘻哈世家》（Empire）非裔同志演員傑西史莫里特（Jussie Smollett），2019年1月間，宣稱遭蒙面歹徒襲擊，被辱罵種族歧視與仇恨同志的字眼，歹徒還高呼川普的「MAGA」口號。看似是白人至上主義的瘋狂暴力事件，引爆輿論撻伐，但卻在警方調查後出現大逆轉：整起案件其實是傑西史莫里特花錢買兇、自導自演的假攻擊，企圖炒作話題。

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傑西史莫里特恐將因為妨害治安與謊報偽證的罪行，面臨最高3年有期徒刑。他6日在芝加哥出庭受審時，除矢口否認罪行外，把同為出櫃男同志的雷蒙也捲了進來。

據《福斯新聞》報導，傑西史莫里特在芝加哥警察局 （CPD）調查涉嫌仇恨犯罪襲擊的早期階段，就與雷蒙有通訊往來。

在6日的法庭證詞中，39歲的傑西史莫里特宣誓說，在調查期間，他收到雷蒙發來的一條手機簡訊，向他透露CPD並不相信他對案情的描述。

CNN 和 Lemon 的代表沒有立即回應福斯新聞的置評請求。

此外，曾先後在《福斯新聞》及美國國家廣播公司（NBC）擔任當家主播的媒體人梅根‧凱莉（Megyn Kelly），11月初在她的YouTube直播節目中，訪問了指控雷蒙性侵的受害人海斯（Dustin Hice），他指控55歲的雷蒙2018年7月間在紐約漢普頓區（Hamptons）一間酒吧內作出不軌性侵舉動。

41歲的海斯2019年8月向法院提告，訴狀中說，雷蒙當時曾將手伸進自己的褲子，揉搓自己的私處，然後將手指手指塞到他鬍子和嘴巴之間給他聞，並問他不堪的問題。雷蒙對犯行全盤否認，強調他他完全不認識海斯。

海斯6日接受《福斯新聞》專訪，控訴CNN已淪為「保護性罪犯的機器」。 雷蒙是出櫃同志且已婚，海斯則聲稱自己是直男。

據《紐約時報》報導，CNN知名主播克里斯．古莫除介入哥哥的性騷案外，也可能是因為自己也涉嫌不當性行為而遭CNN開鍘。

指控雷蒙性侵的41歲酒保海斯。（圖翻攝自IG：@donlemoncn）

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