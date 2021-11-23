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    首頁　>　國際

    《CNN》主播爆：只要一播彭帥新聞 中國政府就切掉我們訊號

    中國女網名將彭帥本月2日自爆曾遭中國國務院前副總理張高麗性侵隨後一段時間音訊全無，雖然後來中國媒體及社群有釋出彭帥露面的訊息，但仍引發國際關注。（路透）

    中國女網名將彭帥本月2日自爆曾遭中國國務院前副總理張高麗性侵隨後一段時間音訊全無，雖然後來中國媒體及社群有釋出彭帥露面的訊息，但仍引發國際關注。（路透）

    2021/11/23 00:11

    〔即時新聞／綜合報導〕中國女網名將彭帥本月2日自爆曾遭中國國務院前副總理張高麗性侵隨後音訊全無，雖然後來中國官媒及社群有釋出彭帥露面的訊息，但仍引發國際關注。對此，《CNN》一名主播日前透露，每當報導到這位網球明星失蹤的訊息，在中國地區的訊號馬上就會被切斷。

    美國有線電視新聞網《CNN》主播庫柏（Anderson Cooper）18日在節目中爆料：「中國再次切斷《CNN》的訊號，以防彭帥失蹤事件被更進一步報導」，他還說：「每當《CNN》報導這件事，就會被中國政府在那邊切斷訊號」。

    《CNN》女主播柏內特（Erin Burnett）也在節目中提到，被問及彭帥下落時，中國外交部發言人總回應「這不是外交問題」，她並補充：「就在我們講這些的時候，中國的《CNN》螢幕黑掉了，因為他們不想讓我們報導」。

    國際奧委會（IOC）21日表示，主席巴赫（Thomas Bach）已經和彭帥進行了30分鐘視訊通話，不過世界女子職業網球協會（WTA）指出，這並未減少WTA對她的健康，以及言論是否自由的擔憂。

    《美聯社》報導，國際奧委會和彭帥的視訊影片引發更多問題，包括提供採訪細節太少，沒有提到彭帥指控遭到性侵一事，這並沒有辦法讓WTA感到滿意。WTA痛批IOC，完全無視對運動員性暴力、虐待指控，對女性運動員的福利漠不關心。

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