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    CNN分析：彭帥事件可能衝擊北京冬奧

    中國社交媒體公布彭帥親自出席北京中國網球公開賽的青少年賽事的最新畫面，但仍無法平息外界對她人身安全與自由受限的疑慮。（路透）

    中國社交媒體公布彭帥親自出席北京中國網球公開賽的青少年賽事的最新畫面，但仍無法平息外界對她人身安全與自由受限的疑慮。（路透）

    2021/11/21 22:57

    〔中央社〕中國網球女將彭帥自曝遭前副總理張高麗性侵後幾乎銷聲匿跡，官媒公布畫面也無法平息外界對她人身安全與自由受限的疑慮。美媒分析，這起事件可能對明年初北京冬奧造成影響。

    美國有線電視新聞網（CNN）20日刊登曼哈頓維爾學院（Manhattanville College）運動學教授巴斯（Amy Bass）的評論稱，事件曝光後，中國外交部一再拒絕就此發表評論，並聲稱這不是「外交問題」，但世界女子職業網球協會（WTA）仍決定率先站出來反對中國。相形之下，美國職籃NBA、國際奧林匹克委員會（IOC）的態度可說差異甚大。

    巴斯認為，由於彭帥身為為三屆奧運選手，也是國際社會重要組成分子，國際奧委會應該重新檢視其既定的「沉默外交」（quiet diplomacy）政策。

    儘管綜觀歷史，奧運之前的爭議事件並不算少見，但隨著北京完成再次主辦奧運的準備工作，圍繞中國的風暴卻愈演愈烈。

    雖然美國總統拜登和中國國家主席習近平最近透過視訊會晤，此舉被認為有助雙方避免衝突，然而，拜登18日在白宮回應記者提問時也坦言，正在考慮外交抵制北京冬奧。

    巴斯認為，在球王喬科維奇（Novak Djokovic）、前球后大（土反）直美和小威廉絲（Serena Williams）等網壇重量級人物紛紛公開聲援彭帥、要求調查事件真相後，世界領導人、外交官以及他們所代表的國家和機構也應該跟進。WTA主席賽門（Steve Simon）甚至比其他人更進一步，要求針對此事向中國問責。

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